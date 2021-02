Ex-KZ-Wachmann von USA ausgewiesen

Frankfurt am Main. Die USA haben einen ehemaligen KZ-Wachmann nach Deutschland ausgewiesen. Der 95 Jahre alte Friedrich Karl B. wurde am Sonnabend nach der Landung auf dem Flughafen Frankfurt am Main von der Bundespolizei in Empfang genommen, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Nach einem Bericht des Spiegels lebte der Mann seit 1959 im US-Bundesstaat Tennessee. Erst der Fund von Karteikarten in einem gesunkenen Schiff in der Ostsee soll Behörden auf ihn aufmerksam gemacht haben. B. wird Beihilfe zum Mord zur Last gelegt. Gegen ihn liegt in Deutschland kein Haftbefehl vor. (dpa/jW)