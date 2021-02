Störaktion mit Drohne am Frankfurter Flughafen

Frankfurt am Main. Eine oder mehrere Drohnen haben am Samstag abend für Einschränkungen und Verspätungen im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main gesorgt. Zwei Flüge seien annulliert worden, 23 Flugzeuge hätten mit einer Ausnahmegenehmigung vom Nachtflugverbot verspätet abgehoben, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Trotz intensiver Suche seien weder Drohnen noch potentielle Besitzer gefunden worden. »Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf eine gezielte Störaktion durch unbekannte Täter hin«, hieß es in der Mitteilung. Die gesichtete Drohne sei »nach mehreren glaubhaften Augenzeugenberichten deutlich größer als handelsüblich« gewesen. (dpa/jW)