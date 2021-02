Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 24. Februar, an junge Welt, Torstr. 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Geld Markt Illusion. Betrachtungen zur Marktwirtschaft und ihrer Finanz-Krise« von Wiljo Heinen, erschienen im Verlag Wiljo Heinen.

Das Buch »Morelli verschwindet«, einen ­Roman von Peter Neitzke, erschienen bei Hablizel, haben gewonnen: Karin Müller aus Berlin und Hans-Peter Druhm aus Schöppenstedt.