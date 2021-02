Abwägungsfragen

jW

Am Freitag berichtete u. a. die Süddeutsche Zeitung (SZ), dass die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech im Sommer 2020 ihren Impfstoff der EU zu einem unverschämt hohen Preis angeboten haben. Die Meldung ist neu, nicht überraschend. Warum sollten sich Großkonzerne nicht wie Großkonzerne verhalten? Auf Druck und Erpressung verzichten? Das wäre eine andere Gesellschaft, in der organisierte Kriminalität und Monopole sich unterschiedlich verhalten. Die moralische Aufregung über die erwischten Impfstoffhersteller gab es am Freitag reichlich, weil gratis. Im Deutschlandfunk-Interview warf z. B. die SPD-Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis den Pharmaunternehmen vor, »sich zu stark am Gewinn zu orientieren« und brachte eine Regulierung ins Gespräch.

Die EU, die nichts gegen Pharmamonopole und deren mafiöse Arbeitsweise hat, ist fein raus: Der Vertrag mit Pfizer/Biontech kam zu einem wesentlich geringeren Preis ein paar Monate später zustande. Wie viele Menschen starben, weil Impfstoff später kam, kann niemand sagen. Kapitalismus, also auch Pfizer/Biontech, hat im übrigen Vorrang vor überhöhten Ansprüchen an das Leben. Sagen jedenfalls Hubertus Bardt und Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Sie veröffentlichten am Mittwoch ein 19seitiges Papier unter dem Titel »Aus dem Lockdown ins neue Normal«, das sich gegen die Anhänger der Zero-Covid-Strategie richtet. Bardt und Hüther sind für die Formel »mit dem Virus leben«, und daher gelte: »Wir müssen ökonomisch abwägen, was gesellschaftlich eine ethische Dimension hat, nämlich die Frage, wie viele Coronafälle und auch Coronatote in einer Welt mit umfassend verfügbarem Impfstoff hinnehmbar sind (Endemie-Fall).« Darüber müsse gesellschaftlich debattiert werden. Der alte Fritz nahm einst auch eine »gewisse Sterblichkeit« (Hüther) in Kauf, fragte seine Soldaten aber unverblümter: »Kerls, wollt ihr ewig leben?« Der CDU-Verteidigungsminister und spätere NATO-Generalsekretär Manfred Wörner sah in den 80er Jahren bei Christen in der Friedensbewegung analog eine »Verabsolutierung des Überlebens« und des Friedens. Heute ist es angemessen, wenn Pfizer/Biontech die ethische Dimension ökonomisch abwägen. Jedenfalls für die unideologischen Forscher des IW.

Für Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt ist dagegen die »Demokratie in Gefahr«, so sein Kommentartitel am Freitag auf Seite eins seiner Zeitung, wenn ein Großkonzern sich wie ein Großkonzern verhält, vor allem aber, wenn er dem Großkonzern, bei dem Poschardt beschäftigt ist, in die Quere zu kommen droht: Der »Internetriese« Facebook habe, heißt es auf derselben Welt-Seite, eine »Nuklearoption« gezündet und blockiere »im Konflikt mit Australien über ein Mediengesetz plötzlich Inhalte«. Da weiß der Springer-Angestellte Poschardt frei nach Lenin plus Ludwig Erhard: »Monopole sind die Feinde einer freien, insbesondere einer sozialen Marktwirtschaft.« Und klammert sich an die EU, um »den Überwachungskapitalismus in die Schranken zu weisen«. Warum er im eigenen Laden nicht damit anfängt und z. B. die Enteignung Friede Springers, Mathias Döpfners und der US-Finanzorganisation KKR, die beide als Mehrheitseigner ins Haus geholt haben, fordert, verrät er nicht. Vielleicht, weil Rettung, genauer: Retterinnen, nahe ist: »Glücklicherweise sind die beiden entscheidenden und starken Frauen der (EU)-Kommission kompetent und sensibel.«

Konkurrenz, lehrt das, belebt Eingreifgelüste. Hier sei vorhergesagt: Das werden die starken Frauen von Brüssel so sensibel wie im Fall Pfizer/Biontech regeln – etwas Profiteinschränkung ist drin, Hauptsache, es wird kein Eigentum angetastet. Reine Abwägungsfrage. Manchmal eben tödlich.