Nachschlag: Schweigegelübde

imago images/Jürgen Heinrich Der Herr über die Münchner »Sicherheitskonferenz«: Wolfgang Ischinger

Die Diplomatie hat ein Problem. Die Coronapandemie, die Kontaktbeschränkungen und der notwendige Mindestabstand machen das »vertrauliche Zwiegespräch« unter Politikern unmöglich, beklagt Wolfgang Ischinger, Privatdiplomat und Herr über die Münchner »Sicherheitskonferenz«, die am Freitag – online natürlich – begonnen hat. Die erzwungene Schweigsamkeit habe ihren Preis und schade »der Diplomatie sehr«. Nun ja – seit die Pandemie ausgebrochen ist, blieb die Welt immerhin auch von Kriegen größeren Ausmaßes verschont. Ob das nun ein Zufall oder der neuen Sprachlosigkeit der Diplomatie geschuldet ist, wer weiß. Eines ist klar: Die »Sicherheitskonferenz« wird tun, was sie vermag, um diesem erzwungenen friedfertigen Zustand abzuhelfen. Denn der ist nicht gut fürs Geschäft, auch nicht für das von Herrn Ischinger – ohne Krisen keine Konferenz. Wir wissen schließlich seit Karl Kraus: »Wie wird die Welt regiert und in den Krieg geführt? Diplomaten belügen Journalisten und glauben es, wenn sie’s lesen.« (sc)