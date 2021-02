Heimatlos mit Seehofer

Sven Hoppe/dpa Der Kampf gegen zu hohe Mieten ist zur Massenbewegung geworden. Unterschriftenübergabe in München, 6.3.2020

Wenn das mal kein Verriss ist: »Wohnungsneubau unzureichend«, »Baukindergeld verpufft«, »Mietentwicklung ungebremst«. Das Fazit nach zweieinhalb Jahren »Wohnraumoffensive« der Bundesregierung fällt »schlecht« aus. So jedenfalls lautet das Urteil der Kampagne »Mietenstopp! Denn Dein Zuhause steht auf dem Spiel«, die am Freitag mit ihrer Forderung nach einem sechsjährigen Preisstillstand via Videoübertragung an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die Koalition bleibe weiter hinter ihren selbstgesteckten Zielen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum zurück, die Baupreise in Ballungszentren schnellten weiter in die Höhe und der Bestand an Sozialwohnungen sei »dramatisch rückläufig«, resümierten Vertreter der sechs beteiligten Verbände. Unterstützer sind der Deutsche Mieterbund, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der Paritätische Gesamtverband sowie drei Initiativen aus Berlin, Köln und München.

Mit ihrer Aktion kommt die Kampagne den Regierenden in Bund und Ländern zuvor, die am kommenden Dienstag ihr beim sogenannten Wohngipfel im September 2018 geschnürtes »Maßnahmenpaket für mehr bezahlbaren Wohnraum« im Rahmen einer virtuellen Konferenz bilanzieren wollen. Man kann sicher sein, dass sich die Verantwortlichen bessere Leistungsdaten ins Stammbuch schreiben werden als etwa Tilman Schaich von der Münchner Bürgerinitiative »Ausspekuliert«. In der Isarmetropole gehe der Trend beim Kaufpreis »rapide in Richtung 27.000 Euro pro Quadratmeter«, erklärte er gestern. Was zähle, sei nicht die Schaffung von Wohnraum, »sondern ausschließlich Kapitalanlage und Profitmaximierung«, wofür die angestammten Bewohner weichen müssten.

»Täglich gibt es Zwangsräumungen, die Leben zerstören. Menschen verlieren ihr Zuhause. Einige landen auf der Straße. Mitten in Köln ist im Januar ein Obdachloser erfroren«, schilderte Kalle Gerigk von »Recht auf Stadt. Köln«. Das Menschenrecht auf Wohnen werde in Deutschland seit Jahren torpediert, und »die Bundesregierung liefert den Miethaien auch noch die gesetzliche Munition dafür. Darum brauchen wir sofort einen Mietenstopp!« Erhöhten Handlungsbedarf sieht DGB-Bundesvorstandsmitglied Stefan Körzell wegen der anhaltenden Coronakrise. Viele Beschäftigte müssten Einkommenseinbußen verkraften und hätten Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, gab er zu bedenken. Um den Wohnungsmarkt auf Dauer zu beruhigen, müssten Bund und Länder drastisch in den Bau bezahlbarer Mietwohnungen investieren. »Mindestens sechs Milliarden Euro sind notwendig, um jährlich den Bau von 100.000 Sozialwohnungen zu fördern.«

Beim »Wohngipfel« wurde diese Marke für die Dauer der Legislaturperiode ausgegeben, ein »völlig unambitioniertes« Ziel, wie das vorgelegte Bilanzpapier konstatiert. Wegen auslaufender Zuschüsse kann der Bestand so nicht einmal gehalten werden. So wurden 2019 gemäß Aufstellung 25.565 Sozialwohnungen gefördert, 5,5 Prozent weniger als im Jahr davor. Im gleichen Zeitraum sind allerdings rund 64.000 Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen. Heute gibt es nur mehr 1,14 Millionen Sozialwohnungen, 2006 waren es doppelt so viele. Für die nötige Trendumkehr hätte weder der Bund die bodenpolitischen und die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, noch hätten die Ländern die Umsetzungshindernisse beseitigt.

Ein nur stumpfes Schwert gegen Mietwucher ist aus Sicht der Kampagne die sogenannte Mietpreisbremse. Deren vor einem Jahr beschlossene Verlängerung um weitere fünf Jahre sei richtig, habe diese aufgrund bestehender Ausnahmen aber nicht wirksamer gemacht. Eine zeitlich unbefristete Mietsteigerung von acht Prozent der Investitionskosten oder um drei Euro pro Quadratmeter im Monat sei nach wie vor »nicht sozial verträglich«. So wären 2020 die Wohnkosten für Neubau und Wiedervermietung im Bestand um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Viele Haushalte mit weniger als 1.500 Euro Nettoeinkommen müssten zwischen 35 und 50 Prozent für die Miete aufbringen.

Schlechte Noten vergeben die Initiatoren auch für eine Reihe anderer aufs Konto von Bau- und Heimatminister Horst Seehofer (CSU) gehender Instrumente: So sei die Sonderabschreibung im Mietwohnungsbau »wirkungslos«, da konkrete Mietobergrenzen für den steuerlich geförderten Mietwohnungsneubau fehlten. »Ohne Effekte« sei ebenso das Programm »Mitarbeiterwohnen für Bundesbedienstete« geblieben. Eigentlich soll die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) dafür langfristig bis zu 8.000 Einheiten hochziehen, davon 3.000 bis Ende 2024. Seit 2018 sind indes klägliche 50 Wohnungen entstanden. »Explodiert« wären dagegen der Bauüberhang, also die Zahl der nicht rechtzeitig fertiggestellten Projekte, sowie die Baulandpreise. Die legten zwischen 2016 und 2019 im Schnitt um 46 Prozent zu, in den sieben größten deutschen Städten um 176 Prozent.