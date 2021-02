Fachkräfte ohne Wert

imago images/Stefan Zeitz Immer am Limit, immer mies entlohnt: Protest von Pflegekräften (Berlin, 30.9.2020)

Finanzielle Wertschätzung? Fehlanzeige. Das medizinische Fachpersonal bleibt trotz der Arbeitsbelastung aufgrund der Coronapandemie vielerorts weiterhin auf sich allein gestellt. Am Donnerstag gab das Verwaltungsgericht München bekannt, vier Klagen auf Auszahlung des Coronapflegebonus abzuweisen. Geklagt hatten zwei Beschäftigte eines ambulanten Dialysezentrums, eine in einem Krankenhaus tätige Serviceassistentin in der Pflege sowie eine Hauswirtschafterin in einem Altenheim. Bereits im letzten Jahr hatte das Landesamt für Pflege (LfP) die Anträge der Kläger auf Zahlung des Bonus mit der Begründung abgelehnt, dass die Sonderzahlung nicht in der Coronapflegebonusrichtlinie (CoBoR) vorgesehen sei.

Entscheidend für die Klageabweisungen sei gewesen, dass »ein Anspruch auf Begünstigung nur im Rahmen der vom LfP tatsächlich vollzogenen Förderpraxis« bestehe. Ausgehend von der CoBoR gewähre das LfP aber nur solchen beruflich Pflegenden den Bonus, die in bestimmten Einrichtungen beschäftigt seien, betonte das Verwaltungsgericht in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme. Nicht dazu gehörten jedoch ambulante Dialysezentren. »Diese dem Gericht gestern nach ausführlicher Erörterung dargelegte Förderpraxis des LfP überschreitet nicht die Grenzen des Willkürverbots, sondern ist von hinreichenden sachlichen Erwägungen bei der Gewährung freiwilliger staatlicher Zuwendungen getragen«, so das Gericht. Diese Förderpraxis bewege sich im weiten – vom Gericht nur sehr eingeschränkt überprüfbaren – Gestaltungsspielraum des Freistaats Bayern als Richtliniengeber. »Insbesondere ist der Bonus nicht als Risiko- oder Gefahrenzulage ausgestaltet«, betonte das Verwaltungsgericht in seiner Stellungnahme weiter.

Leer gehen auch die Hauswirtschafterin in einem Altenheim und die in einem Krankenhaus tätige Serviceassistentin in der Pflege aus. Diese gingen zwar »einer Tätigkeit in einer berücksichtigungsfähigen Einrichtung nach«. Indes sei »eine Begünstigung der jeweils nachgewiesenen konkreten Tätigkeiten bzw. Verwendungen nicht von der ständigen Förderpraxis des LfP erfasst«. Gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts können die Klägerinnen Berufung einlegen. So oder so dürfte das Thema den Gerichten jedoch erhalten bleiben, liegen doch allein bei den bayerischen Verwaltungsgerichten mittlerweile mehr als 1.000 derlei Klagen vor.

Klaus Holetschek (CSU), Gesundheitsminister im Freistaat, begrüßte die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts am Donnerstag. »Unser Bestreben war es immer, das außergewöhnliche Verhalten der Pflegekräfte in der Zeit des ersten Coronalockdowns mit seinen Besuchsverboten in angemessener Weise zu würdigen«, behauptete er. »Selbstverständlich« sei ihm bewusst, »dass viele weitere Berufsgruppen und Personen wesentlich zur Bewältigung der Coronapandemie beitrugen und noch immer beitragen«, es seien jedoch die Pflegekräfte gewesen, die »vor besonderen Herausforderungen« gestanden hätten, »die nicht nur den erhöhten Aufwand im Hinblick auf die Schutzmaßnahmen und das hohe Ansteckungsrisiko betrafen«, so der CSU-Politiker.

Der Umgang mit dem Fachpersonal aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Altenheimen sorgt unterdessen keineswegs einzig in Bayern für Unmut bei den Beschäftigten. So erklärte sich am Freitag auch Thomas Zmrzly, Sprecher des Verdi-Netzwerkes der Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, »mit den bayerischen Kolleginnen und Kollegen, die gegen die Nichtauszahlung der sogenannten Coronaboni klagen«, solidarisch. Die Boni seien »von Anfang an völlig unzureichend ausgestattet und von vornherein nach willkürlichen Maßstäben ausgezahlt worden«, monierte er. »Wir in NRW haben von Anfang an klargemacht, dass es sich um vergiftete ›Geschenke‹ handelt, die die Bundesregierung und auch die Landesregierungen verabredet haben«, ergänzte er am Freitag gegenüber jW. »Sie waren im Volumen viel zu klein, um alle Beschäftigten, die in diesen Bereichen gearbeitet haben mit einer Prämie zu belohnen«, so sein Vorwurf. Auch sei beim »Anteil des Bundes sofort klar gewesen, dass er beispielsweise gar nicht an alle Beschäftigtengruppen eines Krankenhauses ausgezahlt werden dürfe«, so der Gewerkschafter weiter.

Es müsse jetzt weiterhin darum gehen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und sich gemeinsam zu wehren, forderte Zmrzly. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die »breite und vor allem erfolgreiche Solidarität mit der Hamburger Krankenschwester Romana ­Knezevic«. Die engagierte Betriebsrätin der ­Asklepios-Klinik St. Georg sollte ursprünglich entlassen werden, da sie öffentlich Kritik am Personalmangel auf der Intensivstation der Klinik geübt hatte. Am Mittwoch zog Asklepios jedoch – offenbar aufgrund des großen öffentlichen Drucks – den Antrag auf Zustimmung zur Kündigung von Knezevic vor dem Arbeitsgericht der Hansestadt zurück.

»Das ist ein wichtiger Sieg für uns alle«, betonte Zmrzly. Ähnlich äußerte sich die »Hamburger Krankenhausbewegung«. Jetzt gelte es »um so mehr, die eigentliche Auseinandersetzung um die Verbesserung der Bedingungen an den Hamburger Krankenhäusern zu führen – Stadtgesellschaft und Krankenhausbeschäftigte gemeinsam«.