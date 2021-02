Polizeigewalt statt Meinungsfreiheit

Nacho Doce/REUTERS Demonstration gegen die Inhaftierung von Hasél am Donnerstag abend in Barcelona

Die Verhaftung des Rappers Pablo Hasél hat in Spanien eine Welle der Empörung ausgelöst. Seit drei Tagen reißen die Proteste nicht ab. Auch am Donnerstag abend ging die Polizei wieder äußerst brutal gegen Demonstrierende vor. Der Kommunist Hasél, der unter anderem wegen »Verherrlichung des Terrorismus« und »Beleidigung der spanischen Krone sowie staatlicher Institutionen« zu neun Monaten Haft verurteilt wurde, war am Dienstag in der Universität seiner katalanischen Heimatstadt Lleida festgenommen worden. Proteste in mehreren Städten gegen die »Zensur« durch den spanischen Staat folgten.

Am Donnerstag abend prangerten Organisationen und Parteien die teils brutalen Polizeieinsätze gegen friedlich Demonstrierende an. Wie ein von der regionalen Linkspartei Compromis über Twitter verbreitetes Video zeigt, wurde bei einem Protest in Valencia ihr Abgeordneter Carles Esteve von der Polizei angegriffen. Die katalanische Menschenrechtsorganisation Irídia forderte Aufklärung, nachdem eine Frau in Barcelona durch ein Gummigeschoss der Polizei ein Auge verloren hatte.

Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Gewalt gegen Protestierende. So berichteten Minderjährige in Madrid, sie seien nach ihrer Festnahme am Mittwoch abend auf einer Polizeiwache misshandelt worden. Wie die Onlinezeitung El Salto Diario berichtete, wurden allein in Lleida am Mittwoch Dutzende verletzt. Die Journalistin Mar Segura Mondéjar aus Valencia berichtete gegenüber junge Welt, dass auch vor Pressevertretern nicht Halt gemacht wurde.

Derweil sorgen die Proteste für Streit in der spanischen Koalitionsregierung. Am Freitag verteidigte Innenminister Fernando Grande-Marlaska vom sozialdemokratischen PSOE das Vorgehen der Polizei und verurteilte die »nicht zu rechtfertigende Haltung« einiger Demonstrierender, die nicht vor Gewalt zurückschreckten, wie die Tageszeitung El País berichtete. Pablo Echenique vom Koalitionspartner Unidas Podemos hatte hingegen bereits am Donnerstag sein Verständnis für die Protestierenden ausgedrückt.