Einmal durchlüften, bitte!

Nicht erst seit ein Virus unser Fußballfanleben bestimmt, wünscht sich fast jeder Fan Veränderungen – vor allem, was die Personalfragen bei den Verbänden anbelangt.

Etwas Sensationelles bahnt sich da eventuell beim Berliner Fußballverband an. Die Fußballspatzen pfeifen es von den Stadiondächern: Gaby Papenburg plant, beim Kampf ums höchste Amt des Berliner Fußballs anzutreten. Wir kennen sie aus ihrer Zeit als Fußballmoderatorin beim Privatfernsehen. Sie wäre die erste Frau im deutschen Fußball auf dem Präsidentenposten, doch beinahe noch wichtiger ist: Sie kommt von außen, nicht über den Vereins- oder Funktionärsweg. So was bringt frischen Wind ins verstaubte Haus der Krawattennadelträger.

Mit ihrem journalistischen Hintergrund ist sie darüber hinaus kaum schlechter für das Amt geeignet als der jetzige Präsident, ein ehemaliger Polizeibeamter. Der Mann hat es tatsächlich geschafft, fünf Vizepräsidenten in nur einem Jahr zu verschleißen. Ohnehin hat er immer weniger Rückhalt bei den Berliner Vereinen, von den Fans ganz zu schweigen. Dass Papenburg mehr von Moderation oder Kommunikation versteht, davon kann man wohl ausgehen.

Wenn ich mich unter Fußballfans in der Stadt umhöre, ist da niemand, der das anders sieht. Veränderungen im Verband werden von allen gewünscht. Und im Laufe der Pandemie haben wir auch gelernt, dass kurz Lüften mit gekipptem Fenster nichts bringt. Die Fenster müssen weit auf. Andernfalls gibt es keine Veränderungen in der Atmosphäre.

Der Kandidatin wünsche ich viel Glück. Ich freue mich jetzt schon auf die Signalwirkung. Auch in der Otto-Fleck-Schneise beim DFB müsste mal gelüftet werden.

»Sport frei!« vom Fananwalt.