Reisebeschränkungen für Frauen in Gaza

Gaza. Die Verhängung von Reisebeschränkungen für unverheiratete Palästinenserinnen durch ein Hamas-Religionsgericht im Gazastreifen hat scharfe Kritik ausgelöst. Mustafa Ibrahim von der palästinensischen Unabhängigen Kommission für Menschenrechte sagte am Dienstag, die Entscheidung des islamischen Gerichts verstoße gegen die Grundrechte. Das Gericht hatte am Sonntag unter anderem entschieden, nicht verheiratete Frauen dürften nur mit Genehmigung ihres männlichen Vormunds reisen. Die Reisemöglichkeiten in und aus dem Gazastreifen sind aufgrund der Blockade Israels ohnehin stark eingeschränkt. (dpa/jW)