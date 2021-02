Solidarität mit Koufontinas

imago images/ANE Edition

Die griechische Polizei hat am Donnerstag 60 Personen festgenommen, die vor dem Gesundheitsministerium in Athen aus Solidarität mit dem inhaftierten Revolutionär Dimitris Koufontinas protestiert haben. Das meldete das griechische Nachrichtenblog »Keep Talking Greece«. Berichten zufolge sollen die Unterstützer in das Ministerium eingedrungen sein. Der 63jährige Koufontinas befindet sich seit 42 Tagen im Hungerstreik, nachdem sein Antrag auf Verlegung in das Korydalos-Gefängnis, in eine speziell für verurteilte Mitglieder der Organisation »17. November« eingerichtete Abteilung, abgelehnt wurde. Eine zuvor von der rechten Regierung in Athen beschlossene Gesetzesänderung sieht vor, dass verurteilte »Terroristen« in Hochsicherheitsgefängnisse überstellt werden. Seit einigen Tagen befindet sich Koufontinas auf der Intensivstation des Lamia-Krankenhauses, da sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert hat. (jW)