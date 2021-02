Gewinne von EZB gesunken

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank hat 2020 weniger Gewinn gemacht. Der Überschuss sank von rund 2,4 Milliarden Euro im Jahr zuvor auf gut 1,6 Milliarden Euro, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Den Rückgang von 722 Millionen Euro führte die Notenbank vor allem auf geringere Zinseinnahmen zurück. Der EZB-Gewinn wird an die nationalen Notenbanken verteilt. Die deutsche wiederum überweist ihren Gewinn in der Regel zum größten Teil dem Bundesfinanzminister. (dpa/jW)