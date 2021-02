»Sie werden nur warme Worte zu hören bekommen«

Kai Pfaffenbach / Reuters Polizeiabsperrung an einem der Tatorte in Hanau (20.2.2020)

Zum Jahrestag des Anschlags von Hanau haben Angehörige und Überlebende zahlreiche Versäumnisse und Fehler der Behörden angeprangert. Können Sie die Wut darüber nachvollziehen?

Auch wenn ich nicht direkt betroffen bin, kann ich die Perspektive der Angehörigen voll und ganz verstehen. In Hanau zeigt sich, dass es gar keine organisierten Nazizellen braucht, sondern dass der strukturelle Rassismus, die Borniertheit und die Kaltschnäuzigkeit des Sicherheitsapparates schon ausreichen, um in einem Ausmaß Verletzungen und Verheerungen zu produzieren, die den Verlust und den Schmerz, der durch die Tat verursacht wurde, erneut wachrufen und verstärken.

Schon beim Einsatz in der Tatnacht ist offenbar viel schiefgelaufen.

Das war kein alltäglicher Einsatz, und auch Polizeibeamte können in solchen Extremsituationen überlastet sein. Aber dann muss man hinterher sagen: Okay, wir waren überfordert, die Fehler, die passiert sind, tun uns unendlich leid. Aber das ist nicht ein einziges Mal gesagt worden. Es hat sich bis heute keiner entschuldigt.

Der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, hat die eingesetzten Beamten statt dessen noch gelobt.

Ja, er hat von einem vorbildlichen Polizeieinsatz gesprochen. Das ist doch grotesk. Angehörige haben in Podcasts und Interviews darauf hingewiesen, dass das Verhalten der Beamten am Einsatzort nur Sinn ergibt, wenn sie das Geschehen mit einer bestimmten Brille betrachtet haben, davon ausgingen, dass sie es mit Kriminalität unter migrantischen Personen zu tun haben. Warum wurden sonst Angehörige nach ihrem Ausweis gefragt? Warum wurde die Abfahrt eines Rettungswagen mit einem Schwerverletzten verhindert? Warum wurde das Auto eines Angehörigen von schwerbewaffneten Polizisten umringt? Aus all dem spricht doch der strukturelle Rassismus der Sicherheitsbehörden.

Bei der offiziellen Gedenkfeier an diesem Freitag wird über all das nicht gesprochen werden. Ist sie dennoch wichtig?

Das ist ambivalent. Man muss an den Kampf der Familien nach anderen Vorfälle rechter Gewalt denken, zum Beispiel bei den Taten des NSU oder dem Anschlag in Mölln. Die betroffenen Familien mussten oft jahrelang dafür kämpfen, dass die Taten überhaupt als rassistisch anerkannt wurden, dass ein hochrangiger Politiker sich bemüßigt fühlte, zu einer Gedenkfeier zu erscheinen. Aber es ist natürlich so, dass die Betroffenen in Hanau nur warme Worte zu hören bekommen werden, wie unerträglich die Tat ist und so weiter. Solche Reden sind wichtig, täuschen aber zugleich über die Unwilligkeit oder Unfähigkeit zu echter Aufklärung hinweg.

Politiker behaupten, sie würden aus Anschlägen wie in Hanau lernen.

Es ist ein Jahr vergangen, und es ist nichts passiert, um darauf hinzuwirken, dass sich so ein Geschehen nicht wiederholt. Es gibt keine politischen Konsequenzen. Es ist ja noch nicht mal das Tatgeschehen selbst wirklich aufgeklärt worden. Alle weitergehenden Ermittlungen kamen nur zustande, weil Angehörige aktiv geworden sind und Anzeigen erstattet haben. Und dann müssten die Behörden erst mal dafür sorgen, dass Waffenerlaubnisse wirklich überprüft werden. Am Mittwoch wurde gemeldet, dass die Zahl bekannter Rechter mit Waffenerlaubnissen im vergangenen Jahr um 35 Prozent gestiegen ist. Da fragt man sich doch: Wie kann das sein? Das ist doch unglaublich.