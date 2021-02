Immer wieder: Nie wieder!

imago images/Patrick Scheiber Cetin Gültekin trauert um seinen Bruder Gökhan Gültekin, der bei dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau am 19. Februar 2020 ermordet wurde

Die Liste rechter Terroranschläge in der Bundesrepublik ist lang. So lang, dass sich als Verfassungsrealität formulieren lässt: »Eine Aufklärung findet nicht statt.« Jedenfalls nicht im Sinne des Wortes: wahrhaftig und umfassend. Der Unwille, Naziverbrechen zu sühnen, war für die BRD in ihren ersten 30 Jahren bestimmend, die Ausnahmen bestätigten die Regel. Seit mindestens 40 Jahren wird das fortgesetzt. Im August 1980 starben zwei Vietnamesen beim Brandanschlag auf ein Hamburger Flüchtlingsheim. Der Sprengstoffanschlag auf dem Münchner Oktoberfest einen Monat später kostete 13 Menschen das Leben, 221 wurden verletzt, viele schwer. Am 7. Juli 2020 wurden die 2017 dazu neu aufgenommenen Ermittlungen wieder einmal ergebnislos eingestellt.

Für die Morde von Hanau am 19. Februar 2020 gilt: Die Rede vom Einzeltäter folgt einem seit damals bewährten Muster. So soll die faschistische Bande NSU aus drei Kumpanen bestanden haben. Der oder die Mörder Walter Lübckes lebten vor der Tat offenbar in einem politischen Vakuum. Der Attentäter von Halle war dem Urteil nach nie aus seinem Kinderzimmer herausgekommen.

Jeder weiß: Die rechten Terroristen waren nie allein, in den meisten Fällen begleitete sie der Staat vor ihren Taten sogar großzügig. Es sind schließlich welche von »uns«. Beispiel Hanau: Der Täter hatte trotz politischer und psychischer »Auffälligkeiten« einen Waffenschein erhalten. Wie alle anderen veröffentlichte er im Internet rassistischen Dreck, Verschwörungswahn und Gewaltphantasien. Der staatliche Umgang mit den Überlebenden und Hinterbliebenen seiner Taten war weniger freundlich.

Das hat Methode, auch auf höchster politischer Ebene: Wer einen Oberst Klein nach einem Kriegsverbrechen wie dem im afghanischen Kundus 2009 zum General befördert, will klarmachen, wer in diesem Land herrscht und wessen Ungeistes Kind er ist. Es war zeitlich ein Zufall, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kurz vor dem Jahrestag von Hanau den deutschen Behörden einen Persilschein ausstellte: Sie hätten in dem Fall sorgfältig ermittelt – ein Zynismus angesichts der Tatsache, dass der Deutsche von den US-Piloten, die dann auf seinen Befehl eine Menschenmenge bombardieren, ausdrücklich auf die zahlreichen Zivilisten hingewiesen wurde.

Das Urteil war daher der Sache nach kein Zufall: Wer von Kundus weggeht wie von einem jugendlichen Streich, wer auch in dieser Woche nach Afghanistan abschiebt, kann und will rechten Terror in Hanau und anderswo nicht aufklären. Er müsste gegen sich selbst sorgfältig ermitteln.