Antigentests - »zentraler Schritt« in Pandemiebekämpfung

Sebastian Gollnow/dpa Antigenschnelltests: Leichte Handhabung, große Wirkung bei der Pandemiebekämpfung

Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte zur Pressekonferenz von Gesundheitsminister Jens Spahn:

Kostenfreie Antigenschnelltests für alle – eine linke Forderung, die endlich umgesetzt wird. Warum so spät? Zusätzlich müssen endlich die öffentliche Infrastruktur gestärkt und die Gesundheitsämter mit allen nötigen Ressourcen sowie personell und finanziell ausgestattet werden, um den Bürgerinnen und Bürgern bei den Selbsttests beratend zur Seite zu stehen und die Kontaktketten nachzuvollziehen. Sonst droht durch die unbegleiteten Selbsttests zu Hause eine Lücke in der Kontrolle des Pandemiegeschehens. Gerade angesichts der sich verbreitenden Virusmutationen und einer möglichen dritten Welle darf die Politik diesen zentralen Schritt nicht länger hinauszögern!

Die Kurdische Gemeinde Deutschland teilte am Dienstag mit:

Die erneute landesweite Verhaftungswelle gegen Oppositionspolitiker der prokurdischen HDP löst unter Demokraten weltweit Bestürzung aus. Über 720 Anhänger sowie Parteifunktionäre der HDP sind in einer Nacht-und-Nebel-Aktion landesweit verhaftet worden. Im ganzen Land wurden erneut Parteibüros und Privatwohnungen durchsucht und zum Teil verwüstet. Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung geht das Erdogan-Regime gegen die kurdische Opposition und Zivilgesellschaft vor. In der neuerlichen Verhaftungswelle sieht Ali Ertan Toprak, Bundesvorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschland, einen weiteren Versuch, der kurdischen Bevölkerung ihre demokratische und parlamentarische Stimme zu nehmen. Er vermutet hinter der Verhaftungswelle eine Strategie, die möglicherweise mit vorgezogenen Neuwahlen zu tun haben könnte: »Offensichtlich bereitet Erdogan vorgezogene Neuwahlen vor und schaltet bereits jetzt die Opposition aus.« (…)

Die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete am Dienstag abend von einer Trauerkundgebung vor dem Sächsischen Landtag in Dresden für den kurdischen Aktivisten Halil Sen, der sich am Freitag vor dem Gebäude selbst verbrannt hatte:

In Dresden haben sich am Dienstag nachmittag Hunderte Menschen in der Nähe des Sächsischen Landtags versammelt, um des kurdischen Aktivisten Halil Sen zu gedenken. Der 49jährige hatte sich am Freitag in der Nähe des Gebäudes in der Dresdner Altstadt selbst angezündet, um gegen die Isolation von Abdullah Öcalan auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali zu protestieren, wie es in einem Abschiedsbrief heißt. In einem Krankenhaus erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Nach einer Schweigeminute für Halil Sen und die Gefallenen der kurdischen Befreiungsbewegung hielt Kerem Gök vom Fed-Kurd-Vorstand am Ort der Selbstverbrennung eine Rede. Gök berichtete von seinen persönlichen Erlebnissen mit Halil Sen und beschrieb seine Gefühlslage als Freund des Aktivisten. »Er war wütend auf die Kräfte, die am Komplott gegen Abdullah Öcalan beteiligt waren. Er sehnte sich nach einem freien Vorsitzenden und nach Kurdistan. (…) Wir werden den Kampf der kurdischen Befreiung weiterführen, den auch Halil geführt hat. Wir werden weiter einstehen für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit. (…)«