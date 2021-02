Auf der Impfüberholspur

Darko Vojinovic/AP/dpa Haben mit Sinopharm und »Sputnik V« gut vorgesorgt: Gesundheitsbehörden in Serbien

In Serbien geht es flott voran, zumindest was die Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus betrifft. Rund 18 Prozent der Einwohner der ehemaligen jugoslawischen Republik bekamen seit Jahresanfang mindestens eine Nadel in den Arm. Vor der Injektion dürfen sich die Serben sogar entscheiden, welches Vakzin sie verabreicht bekommen wollen. Zur Auswahl stehen das chinesische Serum von Sinopharm, »Sputnik V« aus Russland und der Impfstoff von Pfizer/Biontech. In diesen Tagen werde als viertes Präparat noch das des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astra-Zeneca hinzukommen, hieß es aus Belgrad. Später solle auch noch das des US- Unternehmens Moderna angeboten werden. Nur Großbritannien hat in Europa bislang im Verhältnis mehr Bürger geimpft, doch Serbien folgt und wird wohl bald überholen.

Was viele Menschen in dem sieben Millionen Einwohner zählenden Balkanland zudem überrascht: Es gibt – im Gegensatz zur BRD beispielsweise – kein Chaos bei den Impfungen. Alles ist bestens organisiert, die Termine werden größtenteils online vergeben. Zwar machte am Dienstag die Meldung eines nicht geöffneten Impfzentrums die Runde, doch scheint vielerorts auch dank der Hilfe vieler Freiwilliger alles wie am Schnürchen zu laufen. Und während in Serbien mit der nächsten Lieferung von einer Million Dosen aus China gerechnet wird, hat in anderen Ländern der Region die Impfkampagne entweder noch nicht begonnen, oder sie verläuft schleppend. Am Sonntag übergab Belgrad sogar 4.860 Dosen des Pfizer/Biontech-Vakzins an das Nachbarland Nordmazedonien.

Wenn es nach dem Willen der Regierung geht, könnte Serbien sogar noch in diesem Jahr selbst »Sputnik V« produzieren. Dies wäre ein weiterer Schritt weg von der EU, die zwar den auf Mitgliedschaft wartenden Ländern des Balkans versprochen hat, sie im Rahmen des WHO-Programms »Covax« mit Vakzinen zu versorgen. Doch bis es soweit sein wird, können noch Wochen, wenn nicht Monate ins Land gehen. Dies habe er erkannt und gewusst, »dass es sehr, sehr viele Probleme für uns geben wird, diese Impfstoffe für unser Land zu bekommen«, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vucic laut Bild am Mittwoch. Deswegen seien die Fühler auch in alle anderen Richtungen ausgestreckt worden.

Hatte Vucic vor einem Jahr noch über das Coronavirus gelacht, erkannte er wie andere Politiker schnell die Chance der ausgerufenen Pandemie und präsentierte sich der Bevölkerung als Retter in der Not. Nach restriktiven Ausgangssperren wurden die Zügel im Vorfeld der Wahlen im Juni wieder gelockert. Das blieben sie auch, zumal die Ankündigung, erneut das öffentliche Leben komplett zum Stillstand zu bringen, die Menschen im vergangenen Sommer auf die Barrikaden brachte. Doch im nächsten Jahr soll nun erneut gewählt werden, da ist der absehbare Erfolg in der Pandemiebekämpfung ein gewichtiges Argument.

In Westeuropa sorgt die serbische Impfkampagne in den Medien für Erstaunen, während sie in der Politik dazu genutzt wird, deutlich zu machen, wessen Hinterhof der Balkan ist. »Wir machen es Russland und China gerade zu leicht, als Impfstofflieferanten geostrategischen Profit aus der Lage zu schlagen«, sagte am Mittwoch der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, gegenüber dem Internetportal The Pioneer. Damit gab der Sozialdemokrat zumindest einen Einblick in das bundesdeutsche Verständnis, dass aus medizinischer Hilfe auch imperialistischer Einfluss erwachsen muss. Folgerichtig fällt ihm nichts Besseres ein, als zu erklären: »Hier müssen wir dringend besser werden.« Die Einsicht in eine Partnerschaft auf Augenhöhe dürfte er damit indes nicht meinen.