Schlagkräftig gegen Miethaie

Gregor Fischer/dpa Im Juni 2019 übergeben die Aktivisten der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« die benötigten Unterschriften zur Anstrebung des Volksbegehrens

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« bekommt prominente und schlagkräftige Mitstreiter. Sowohl die Industriegewerkschaft Metall (IGM) als auch die Gewerkschaft Verdi wollen sich hinter ihre Forderung stellen, große in der Hauptstadt agierende Immobilienunternehmen zu vergesellschaften. Wo diese »den begrenzten Wohnraum ausbeuten, werden die darin lebenden Menschen zur Verschiebemasse«, erklärte der IGM-Landesverband Berlin am Montag in einer Medienmitteilung. Deshalb unterstütze man das Vorhaben und fordere alle Bürgerinnen und Bürger auf, »sich an der zweiten Stufe des Volksbegehrens zu beteiligen«. Die Sammlung von Unterschriften, die nötig sind, um einen Volksentscheid zu erzwingen, beginnt am 26. Februar.

Am Dienstag hatte der Tagesspiegel berichtet, dass auch die Dienstleistungsgewerkschaft für das Projekt mobilisieren werde. Zu Wort meldeten sich am Mittwoch die Berliner Linkspartei und deren Jugendorganisation Solid mit der Ankündigung, 30.000 Unterschriften zusammenbringen zu wollen. Dazu wurden am Mittwoch abend eine Onlineschulung und ein »Argumentationstraining« für Aktivisten ausgerichtet. Die Partei Die Linke steht als einzige der Senatsparteien uneingeschränkt hinter dem Volksbegehren. Auf der zugehörigen Kampagnenwebseite der Partei heißt es: »Der Mietenwahnsinn beschreibt keine Einzelfälle, sondern hat System. Wir kämpfen dafür, dass unsere Stadt für alle Menschen lebenswert und bezahlbar bleibt.«

Ziel des Vorstoßes ist es, alle großen Firmen mit einem Bestand von mehr als 3.000 Wohnungen zu rekommunalisieren. Um die Landesregierung aus SPD, Die Linke und Grünen zur Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzes zu nötigen, müssen bis Ende Juni 2021 rund 175.000 Wahlberechtigte als Unterstützer gewonnen werden. Gelingt dies, soll planmäßig am 26. September, dem Tag der Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahl, über die Vorlage abgestimmt werden. Umzusetzen wäre der Antrag im Falle einer einfachen Mehrheit, wobei jedoch wenigstens 25 Prozent der Wahlberechtigten dafür votiert haben müssten. Von einer Enteignung wären nach den vorgeschlagenen Kriterien 243.000 der rund 1,5 Millionen Mietwohnungen in Berlin und eine halbe Million Bewohner betroffen. Die Initiatoren berufen sich auf das Grundgesetz, wonach »Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel (…) zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden (können)«. Bislang wurde der fragliche Artikel 15 in der BRD-Historie noch nie angewandt.

Der Tagesspiegel gab Mitinitiator Michael Prütz mit den Worten wieder: »Jetzt knallt es richtig rein. Die IG Metall Berlin unterstützt unser Volksbegehren.« Die zweite IGM-Bevollmächtigte in Berlin, Regina Katerndahl, nannte es einen »Skandal, dass Immobilienkonzerne aus der Wohnraumnot Kapital schlagen und weite Teile der Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen.« So sei in der Hauptstadt die durchschnittliche Quadratmetermiete zwischen 2015 und 2020 von 8,50 Euro auf 12,20 Euro gestiegen. Der Anstieg um 44 Prozent liege »deutlich höher als in Düsseldorf, München oder Stuttgart und übersteigt die Lohnerhöhungen in dieser Zeit um das Vielfache«. Unter anderem mit ihren 115.000 Berliner Einheiten hat die Deutsche Wohnen im Vorjahr einen Gewinn von 540 Millionen eingespielt. Trotz »Mietendeckels« legten die Mieten in den ersten neuen Monaten um 1,6 Prozent zu. Katerndahl verwies auf den Satzungsauftrag der IG Metall und eine Entschließung des Gewerkschaftstages in Nürnberg vom Oktober 2019, der da lautet: »Die falsche Privatisierungspolitik der letzten Jahrzehnte muss gestoppt, die Privatisierungen zurückgenommen und diese Güter wieder der öffentlichen Hand übertragen werden.«

Eine Enteignung müssen neben der Deutsche Wohnen die ebenfalls börsennotierte Vonovia, Adler Group, Covivio, Akelius, TAG Immobilien, Grand City Properties, BGP Group und die Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH fürchten. Hinter den Unternehmen stehen zumeist internationale Investoren. Der Berliner Senat hatte den Antrag auf das Volksbegehren im September 2020 nach mehr als einjähriger Prüfung für zulässig erklärt. Während die Spitzen von SPD und Grünen die Kampagne zunächst abgelehnt hatten, signalisierten sie Anfang Dezember erstmalig Verhandlungsbereitschaft und sprachen von einem »Einigungskorridor«.