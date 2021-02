Ausbeutung und Renitenz

imago/Arkivi Zurückgebliebenes Land: Polnische Bauern am Brunnen eines Dorfes

Die Schwierigkeiten beginnen damit, wie man den Titel dieses Buches übersetzen soll. »Geschichte des polnischen Volkes« trifft es nicht. »Ludowa historia Polski« zitiert indirekt Howard Zinns »People’s History of the United States«, das Standardwerk einer Geschichte der USA aus Sicht ihrer subalternen Klassen. Entsprechend umreißt Leszczynski den kollektiven Helden seiner Arbeit als »die unteren 90 Prozent der Gesellschaft – die Regierten, nicht die Regierenden; die Armen, nicht die Reichen, die meist Ungebildeten und stets der Staatsmacht Unterworfenen«.

Leszczynski beginnt seine Darstellung im frühen Mittelalter, und weil es für diese Zeit keine schriftlichen Quellen über die Lebensweise der Unterklassen gibt, setzt er mit der Darstellung eines apologetischen Mythos ein: des »Sarmatismus«, der vom herrschenden Adel kreierten Ideologie seiner angeblichen Abkunft von einem anderen Volk als dem der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit. Das geht etwas zäh los, aber die Geduld wird belohnt. Ab dem 15. Jahrhundert tauchen die Unterklassen in der Welt der schriftlichen Quellen auf: Aus Notizen über Erbstreitigkeiten lässt sich auf die Lage der Bauern zurückschließen. Spottschriften adliger Dichter oder geistlicher Chronisten auf die »faulen und widerspenstigen Bauern« stellen sicherlich nicht die objektive Lage der Bauernbevölkerung dar, aber sie zeugen von dem bereits damals im Bewusstsein der Eliten präsenten Klassenwiderspruch.

Sehr überzeugend ist Leszczynskis Darstellung zur »Politischen Ökonomie des Ritterguts«: wie das mittelalterliche Polen, relativ schwach besiedelt und von der Natur stiefmütterlich behandelt, seinen Adel bei Strafe des eigenen Untergangs als herrschende Klasse geradezu zwang, die Ausbeutung der Bauern ständig zu verschärfen. Denn ihr Produkt (vor allem Getreide, das ins stärker urbanisierte Westeuropa exportiert wurde) und damit ihre Arbeit waren die einzige relevante Mehrwertquelle. Daher das Interesse, sie auf dem eigenen Gut zu halten. Bis zu fünf Tage pro Woche mussten die leibeigenen Bauern ab dem 17. Jahrhundert auf den Äckern des Herren arbeiten – für ­Leszczynski ein entscheidendes Hindernis bei der ökonomischen Entwicklung des Landes. Denn der Bauer hatte nicht nur keine Ressourcen, um in seinen Hof zu investieren oder produktiver zu werden – ihm fehlte auch der Anreiz dazu, da er stets damit rechnen musste, dass ihm der Herr das, was er mehr erwirtschaftete, doch wieder abnehmen würde. Den Bauern blieb also nur die Subsistenzwirtschaft, aber dies konservierte auf der Makroebene ein Modell, das Polen in der Konkurrenz mit seinen Nachbarstaaten zurückfallen ließ. Einen inneren Markt gab es in Polen bis weit ins 20. Jahrhundert nur in der Stadt, das Dorf verharrte noch in der Zwischenkriegszeit im Zustand der Naturalwirtschaft: Man bezahlte mit Eiern statt mit Geld und spaltete – hoch besteuerte – Streichhölzer der Länge nach, um zu sparen.

Leszczynski schließt sich der These einiger »revisionistischer« polnischer Historiker an: Die Aufteilung des Landes im späten 18. Jahrhundert sei vielleicht eine politische Katastrophe für den polnischen Staat gewesen, aber die Herrschaft der Teilungsmächte habe die entscheidenden Impulse für wirtschaftliche Modernisierung und sozialen Fortschritt gebracht. ­Etwa in Gestalt der allgemeinen und – weil Bismarck die polnischen Kinder zu Deutschen umerziehen wollte – auch durchgesetzten Schulpflicht in Preußen. Oder durch die endgültige Aufhebung der Fronherrschaft des Adels 1864 – ausgerechnet durch den russischen Zaren, der den polnischen Bauern bessere rechtliche Bedingungen gewährte als denen in Russland. Denn er wollte dem polnischen Adel, der gerade wieder rebelliert hatte, die wirtschaftliche Existenzgrundlage entziehen. Was ihm auch gelang. Reihenweise gingen die adligen Grundbesitzer ab dem späten 19. Jahrhundert pleite.

Nicht nur Adel und Bourgeoisie bekommen ihre Portion beißende Kritik ab, auch die polnische Intelligenz, die Leszczynski als die eigentlich herrschende Klasse der polnischen Zwischenkriegszeit bezeichnet. Diese Schicht – weitgehend rekrutiert aus aufgrund der Bauernbefreiung verarmten ehemaligen Adligen, oft gewendeten früheren Sozialisten vom nationalistischen Flügel der Partei – habe zwar im späten 19. Jahrhundert die Meinungsführerschaft in der politischen Debatte übernommen. Sie sei aber auf ihren Posten im neu entstandenen Staatsapparat mit denselben paternalistischen Klischees an die Angehörigen der Unterschichten herangetreten wie vorher der Adel. Eine Haltung, wie sie die neue Intelligenz der Volksrepublik Polen gegenüber den Objekten ihrer Forschungen ebenfalls an den Tag gelegt habe. Das demonstriert Leszczynski anhand von Zitaten aus soziologischen Studien zur Arbeiterklasse während der Volksrepublik Polen. Er spricht von einem tiefen kulturellen Graben zwischen Intelligenz und »Volk«.

Er meint dieses Urteil nicht moralisch. Der Autor weist darauf hin, dass alle in Polen Herrschenden seit 1918 vor derselben Herausforderung gestanden hätten: ein zurückgebliebenes Land möglichst rasch zu modernisieren. Und das sei nur um den Preis zu haben gewesen, den Massenkonsum kleinzuhalten. Noch in den Zwischenkriegsjahren wurde von konservativer Seite gegen eine Landreform argumentiert: Sie gefährde die Versorgung der Städte, weil die Bauern dann zuviel selbst essen würden. Polens Oberschicht wusste, dass ihre Existenzgrundlage die Not der »anderen« war.

Leszczynski ist sicher kein Marxist, eher wirken seine Urteile manchmal dem Anarchismus nah. Aber ist es falsch, wenn er den Staat eine »Maschinerie zur Umverteilung von unten nach oben« nennt? Außerdem hat er ein ausgeprägtes Gespür für historische Dialektik. Und was er im letzten Absatz als zu vermeidende Falle beim Schreiben über die Unteren charakterisiert, klingt wie aus Brechts »An die Nachgeborenen«: »Menschen, die in materieller Not und in einem von Zeitgenossen oft mit der Sklaverei in den Kolonien verglichenen Zustand lebten, konnten brutal und grausam sein, nicht nur in ihren Momenten der Rebellion, sondern auch untereinander. Opfer sind nur selten sympathisch. Gewalt und Unterdrückung sind keine Schulen guter Manieren. Es wäre ein großer Fehler, die Heldinnen und Helden dieses Buches zu idealisieren.«

Es ist ein Jammer, dass dieser mit einer umfangreichen Bibliographie zum Detailstudium einladende Überblick über tausend Jahre Ausbeutung und Renitenz wohl auf absehbare Zeit nur auf polnisch zur Verfügung stehen wird. Zu weit ab ist das Thema Polen vom Interesse linker Verlage im deutschsprachigen Raum, und zu quer liegt das Buch zu den Urteilen der Mainstream-Geschichtswissenschaft. Dennoch: Die »Geschichte Polens von unten« hat das Zeug zu einem Standardwerk. Polnische Rezensenten haben es bereits als das wichtigste Buch des Jahres 2020 bezeichnet.