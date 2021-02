Dialog mit Russland eingefordert

F. Kern/imago images/Future Image Protestaktion in Berlin (5.2.2020)

Die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) forderte am Dienstag, die Eskalation zwischen Russland und der EU zu beenden:

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW warnt vor einer Eskalationsspirale zwischen Russland und der EU sowie dem Aufbau von Feindbildern. Sie fordert die deutsche Bundesregierung auf, konkrete Maßnahmen zur Entspannungspolitik wie die Wiederbelebung von Dialogforen wie dem NATO-Russland-Rat und die Stärkung der OSZE voranzutreiben. Die deutsche Bundesregierung müsse das eigene Verhältnis zu Moskau entschärfen und sich in der EU und der NATO für den Dialog mit Russland einsetzen.

Transparenz, Rüstungskontrollverpflichtungen und Risikoreduzierung sind Themen für einen Dialog mit Russland, die helfen können, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Die Verlängerung des »New START«-Abkommens zwischen den USA und Russland zur Begrenzung der Atomraketen ist ein erster Schritt in diese Richtung, nachdem in den vergangenen Jahren zahlreiche bedeutende Rüstungsabkommen gekündigt wurden. Die Bundesregierung kann sich zudem gegenüber den USA für eine Rückkehr zum »Vertrag über einen offenen Himmel« (gemeint ist der »Open Skies«-Vertrag, der das Überfliegen der Territorien der Vertragspartner erlaubt; jW) als Abkommen für Transparenz und Vertrauensbildung im OSZE-Raum einsetzen. (…)

Das Internationale Ravensbrück-Komitee (IRK) präsentiert sich und seine Arbeit gegen das Vergessen ab sofort auch im Internet, wie die Organisation am Dienstag mitteilte:

Mord, Folter, pseudomedizinische Experimente: Das klingt nach dystopischer Fiktion, ist aber tatsächlich Teil der deutschen Geschichte. Das Ausmaß der Greueltaten ist heute kaum noch fassbar. Aber: Noch gibt es Zeitzeugen. Zeitzeugen wie den Dänen Ib Katznelson, der als Zweijähriger gemeinsam mit seiner Mutter im KZ Ravensbrück inhaftiert wurde. Ein Zeitzeuge, der nach wie vor versucht, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Er ist Mitglied des IRK, um die Erinnerung zu bewahren. Und das Vergessen zu verhindern.

Das KZ Ravensbrück war das größte Frauenkonzentrationslager auf deutschem Gebiet. (…) Bis zu seiner Befreiung am 30. April 1945 durch die Rote Armee sind etwa 132.000 Frauen und Kinder, 20.000 Männer und 1.000 Jugendliche im KZ Ravensbrück gefangengehalten worden. Die Häftlinge stammten aus 40 Nationen. Zehntausende wurden ermordet, starben an Hunger, Entkräftung, Krankheiten oder durch pseudomedizinische Experimente. (…)

»Die Erinnerung muss konstant wachgehalten werden. Wir wollen, dass die Geschichte von Ravensbrück unverfälscht erzählt wird und im Gedächtnis der Menschen bleibt. Es geht uns darum, wachzurütteln und dafür zu sorgen, dass so etwas oder ähnliches nie wieder passieren kann«, erklärt die Generalsekretärin des Komitees, Jeanine Bochat. Und ergänzt: »Niemals sollen wieder Frauen und Kinder, wie Ib Katznelson und seine Mutter, in einem Konzentrationslager gefangen sein. Zudem möchten wir mit der Webseite der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft Rechnung tragen und hoffen, viele Menschen damit zu erreichen. Wir verknüpfen damit gleichsam die Erinnerung an die Geschichte mit der Zukunft des Zusammenlebens in Europa.«

www.irk-cir.org