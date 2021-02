Pelosi: Kommission zu »Sturm auf Kapitol«

Washington. Knapp sechs Wochen nach dem »Sturm auf das US-Kapitol« hat die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission angekündigt. Diese müsse die Hintergründe und Folgen des »inländischen Terroranschlags« und das Handeln aller beteiligten Einsatzkräfte untersuchen, erklärte Pelosi am Montag (Ortszeit) in Washington. Die Kommission soll sich an jener orientieren, die vom Kongress nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingesetzt worden war. Der Vorstoß der Demokratin kam zwei Tage nach dem Scheitern des Amtsenthebungsverfahrens gegen den früheren Präsidenten Donald Trump im Senat. (dpa/jW)