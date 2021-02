Zahl der Beschäftigten in Industrie gesunken

Wiesbaden. Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Industrie ist in der Coronakrise 2020 erstmals seit zehn Jahren wieder gesunken. Im Jahresdurchschnitt beschäftigten die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Personen gut 5,5 Millionen Menschen. Das waren 2,2 Prozent weniger als 2019, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Zuletzt hatte die globale Finanz- und Wirtschaftskrise zu einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent im Jahr 2010 geführt. (dpa/jW)