Bundeswehr-Ausbildung: Linke für mehr Kontrolle

Berlin. Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die Linke) mahnt bei militärischen Ausbildungsprogrammen für ausländische Soldaten mehr Kontrolle an. Es müsse nachprüfbar sein, »ob von der Bundeswehr ausgebildete Soldaten ausländischer Streitkräfte an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Putschversuchen beteiligt sind«. Es müsse zudem offengelegt werden, aus welchen Ländern die Soldaten kommen, sagte Dagdelen am Dienstag gegenüber dpa. Dagdelen hatte die Bundesregierung gefragt, welche Erkenntnisse dazu grundsätzlich vorliegen und auf Berichte verwiesen, wonach mindestens zwei Offiziere des Putsches im westafrikanischen Mali zuvor Ausbildungsstätten der Bundeswehr besucht hatten. (dpa/jW)