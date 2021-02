Algerien: Erinnern an Proteste gegen Bouteflika

Algier. Trotz landesweiter Demonstrationsverbote wegen der Coronapandemie haben sich am Dienstag Tausende Menschen in der ostalgerischen Stadt Kherrata versammelt, um an den Beginn der Massenkundgebungen gegen den damaligen Staatschef Abdelaziz Boute­flika vor zwei Jahren zu erinnern. Die 2019 gestartete Protestbewegung hatte schließlich zum Sturz des Präsidenten geführt. In der rund 300 Kilometer von Algier entfernten Stadt hatten am 16. Februar 2019 die ersten spontanen Proteste gegen Bouteflikas Kandidatur für eine fünfte Amtszeit begonnen. (AFP/jW)