Maas: Kein Kampfeinsatz in der Sahelzone

Berlin/N’Djamena. Die Bundesregierung lehnt einen Kampfeinsatz der Bundeswehr in der afrikanischen Sahelzone offiziell weiter ab. Außenminister Heiko Maas (SPD) wies am Dienstag nach Beratungen mit Staatschefs aus der Region und Frankreich darauf hin, dass die Bundeswehr an einer Ausbildungsmission und an einem UN-Blauhelmeinsatz zur »Stabilisierung« Malis beteiligt ist. Dieses »Engagement« wolle man auch weiterentwickeln. »Aber wir beabsichtigen im Moment nicht, uns an anderen Missionen zusätzlich zu beteiligen.« Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte andere EU-Staaten zuvor zur Beteiligung am Militäreinsatz im Sahelgebiet aufgerufen. In der Region, die sich südlich der Sahara erstreckt, sind zahlreiche islamistische Milizen aktiv. Die frühere Kolonialmacht Frankreich hat rund 5.100 Soldaten dort stationiert. (dpa/jW)