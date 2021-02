Paradies für Pleitegeier

Soeren Stache/dpa Flughafen Berlin-Brandenburg: Schöne Aussicht für Besucher, aber nicht für Steuerzahler

Über dem Flughafen Berlin Brandenburg »Willy Brandt« (BER) kreist der Pleitegeier. Das ist nichts Neues. Immer wieder neu sind Zahlen zum Ausmaß der finanziellen Schieflage des Hauptstadtairports und dazu, was der Staat an Steuergeld für dessen »Zukunftssicherung« nachschieben muss. Die neuste Hausnummer lautet 3,575 Milliarden Euro. So viel sollen der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg zusätzlich an Bürgschaften und Eigenkapitalzuführungen bereitstellen, um den Laden am Laufen zu halten. Das geht aus internen Unterlagen zur jüngsten Aufsichtsratssitzung der Betreibergesellschaft FBB von Ende Januar hervor, über die am 25. Januar zuerst der Tagesspiegel berichtet hatte. Neu ist demnach auch die Zielmarke, wann der BER erstmalig schwarze Zahlen schreiben könnte: ab dem Jahr 2034.

Allein für 2021 kalkuliert das Unternehmen mit einem Mehrbedarf von 660 Millionen Euro, dessen Begleichung die Politik bereits zugesagt hat. Schon vor der Coronakrise klaffte in der Planung für 2021 eine Lücke von 375 Millionen Euro, vor allem wegen noch ausstehender Rechnungen für den Bau, der allein rund 6,5 Milliarden Euro verschlungen hat. Mit den ab 2022 nötigen Summen wird das Projekt schon bald über zehn Milliarden verschlungen hatten. Und das wäre wohl nicht das Ende. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young legt dem Vernehmen nach auf eine uneingeschränkte Patronatserklärung der staatlichen Eigentümer Wert, um einen Weiterbetrieb des BER zu garantieren. Kommt es so, wäre das ein Freibrief zum Verbrennen von Steuergeld.

Immerhin bestreitet nicht einmal mehr FBB-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup, dass der BER ein Sanierungsfall ist. Als ein 2020 vorgelegtes Expertengutachten ein Finanzloch von 1,8 Milliarden Euro bis 2024 ermittelte, tat er das noch als haltlose Behauptung ab. Inzwischen hat er mehrfach eingestanden, noch jahrelang auf Hilfen seitens der Politik angewiesen zu sein. In einem Interview mit der Berliner Morgenpost vom vergangenen Freitag plädierten Lütke Daldrup und FBB-Finanzgeschäftsführerin Aletta von Massenbach für eine Teilentschuldung der Betreiberfirma, die bereits mit mehr als 4,5 Milliarden Euro in der Kreide steht. »Davon kommen mehr als vier Milliarden aus der Zeit vor Corona, von dem zu langen und zu teuren Bau des BER«, beschied Massenbach.

Aber natürlich macht die anhaltende Pandemie die Situation noch brenzliger. Derzeit zählt der BER täglich nur rund 7.500 Passagiere, in Vorkrisenzeiten gab es in Berlin pro Tag 100.000 Fluggäste. Der Betrieb läuft so mau, dass die davor schon magere Jahresprognose von zwölf auf 10,7 Millionen Gäste nach unten korrigiert wurde. Erst 2025 rechnet der Aufsichtsrat mit 36 Millionen Kunden wie vor Corona. Wegen der Lage kündigte der FBB-Chef zuletzt »schmerzhafte Einschnitte« auch für die Beschäftigten an. Betriebsbedingte Kündigungen sind nur bis Ende 2022 ausgeschlossen. Vorerst will Lütke Daldrup die Kosten mit einem Einstellungsstopp und Abgängen in die Rente drücken. Geschäftsfördernd sind auch die ständigen Schlagzeilen nicht, etwa wegen Wasserschäden, elektrostatischen Entladungen bei der Gepäckkontrolle (jW berichtete) oder frostiger Temperaturen in der Empfangshalle. Durch den darunter verlaufenden Bahntunnel ist dieser Tage eiskalte Außenluft ins Terminal 1 gedrungen. Überdies haben die Planer offenbar nicht bedacht, dass sich die Gäste bei dürftigem Betrieb nicht gegenseitig einheizen.

Derweil tat Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bereits kund, der FBB weiterhin volle staatliche Deckung geben zu wollen. »Die Flughafengesellschaft soll wie in der Vergangenheit auch eine Patronatserklärung bekommen«, äußerte er gegenüber dem Handelsblatt (Freitagausgabe). Ziel sei es, den Airport so aufzustellen, dass er schwarze Zahlen schreibe, wenn die Passagierzahlen wieder das Niveau vor der Coronakrise erreichen. Diskutiert wird eine Teilentschuldung um zunächst 1,1 Milliarden Euro durch Erlass eines Darlehens der öffentlichen Eigner und Kapitalspritzen von 1,8 Milliarden Euro. Harald Moritz, der für die in Berlin mitregierenden Grünen im Abgeordnetenhaus sitzt, rät von Schnellschüssen ab und verlangt eine Sonderprüfung der BER-Bilanzen. »Hier geht es mehrere Hundert Millionen Euro, wenn nicht sogar um mehr als eine Milliarde als Berliner Anteil, und bisher ist kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen«, sagte er dem Tagesspiegel (Freitagausgabe).

Eine Sonderprüfung hatte schon vor der BER-Eröffnung die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) in ihrer »Reportage« über die »unglaubliche Odyssee der Flughafengesellschaft« angemahnt. Dies sei »dringend geboten, da die Aussagekraft der vorliegenden Konzernbilanzen so schwer beeinflusst sein könnte, dass sie als nichtig anzusehen sind«. Weiter konstatierten die GPM-Gutachter: »Man hat nur einen Flughafen mittlerer Größe gebaut, aber das Geld für drei Flughäfen ausgegeben.« Das konnte nicht gutgehen.