Opel will Betriebsrenten kürzen

imago images / Steve Bauerschmidt Proteste vor dem Opel-Werk in Eisenach gegen »Sparmaßnahmen« der Konzernbosse (24.4.2018)

Beim Autobauer Opel spitzt sich der Streit um geplante Kürzungen bei den Betriebsrenten weiter zu. Die Beschäftigtenvertreter hätten nun erstmals Einsicht in die Pläne des Managements bekommen, berichtete das Handelsblatt am Montag. Die Aufregung über das von externen Beratern erstellte »Konzept« sei groß gewesen. Der Entwurf sehe nichts anderes vor als »eine dramatische Verböserung des bisherigen Betriebsrentensystems«, zitierte das Handelsblatt den Betriebsrat aus einem internen Flugblatt.

»Wir möchten Anpassungen vornehmen, um die betriebliche Altersversorgung wieder nachhaltig und wettbewerbsfähig aufzustellen«, erklärte ein Opel-Sprecher noch am vergangenen Freitag in Rüsselsheim. »Dies umfasst auch eine zukunftsgerechte Kostenstruktur in diesem Bereich.« Konkret soll die künftige Versorgung »auf gemeinsamen Beiträgen von Opel und seinen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern« beruhen. Über das Thema werde noch verhandelt, es sei noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Um den Konzern für die Zukunft zu wappnen, sei aber eine »grundlegende Modernisierung« der betrieblichen Altersvorsorge »zwingend erforderlich«, legte Personalchef Ralph Wangemann kürzlich nach, wie das Handelsblatt berichtet. Die Opel-Rente sei ein »gewichtiger Kostenfaktor« und müsse angesichts der Pandemie und des Strukturwandels in der Branche auf ein marktgerechtes Niveau zurechtgestutzt werden, so der Manager.

Opel hatte die Belegschaft im vergangenen Sommer darüber informiert, dass das Unternehmen die betriebliche Altersvorsorge grundlegend umbauen wolle. Das zu 100 Prozent vom Autobauer getragene System, das »seit vielen Jahrzehnten deutlich über dem Marktstandard angesiedelt« sei, sei zu teuer, hieß es damals. Etwa 15.000 Mitarbeiter von Opel in Deutschland wären von Einschnitten betroffen. Bereits erworbene Ansprüche sollen aber unangetastet bleiben. Konkret sieht das Konzept laut Betriebsrat vor, dass die Opel-Rente künftig »zu wesentlichen Teilen« von den Mitarbeitern über ihr Gehalt selbst finanziert werden soll, wie dpa am vergangenen Freitag berichtete. Zudem solle es »keine lebenslange Betriebsrente mehr geben« und auch keine garantierte Verzinsung von fünf Prozent. »Würde ein solcher Systemwechsel vollzogen, könnte es den Opel-Beschäftigten wie vielen Rentnern in den USA in der Finanzkrise 2008 ergehen«, führte das Handelsblatt den Opel-Betriebsrat weiter an. »Bei einer Krise könnte die Fondsperformance dann gegen Null laufen, und es stünde nur ein schmaler Kapitalbetrag zum Renteneintritt zur Verfügung.«

Die Aussichten beim deutschen Autokonzern sind generell nicht gut. Der Absatz verkaufter Fahrzeuge ist in der Coronakrise um mehr als ein Drittel eingebrochen. Im vergangenen Jahr wurden 630.000 Automobile von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall verkauft – ein Rückgang um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Konzern Mitte Januar mitteilte. Zudem hat der Opel-Mutterkonzern PSA eine Megafusion mit Fiat-Chrysler vor wenigen Wochen abgeschlossen. Der neue Konzern Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo, beschäftigt weltweit rund 400.000 Menschen und ist damit der viertgrößten Automobilhersteller der Welt. Die Opel-Belegschaft hat große Sorge, in diesem Riesen unterzugehen. (AFP/dpa/jW)