Eiszeit für Millionen

imago/photothek Energiebilanz der Bundesregierung: Fast jeder zehnte arme Haushalt in Deutschland friert

Ist das Geld knapp, bleibt die Wohnung im Winter kalt. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, lebten im Jahr 2019 rund zwei Millionen Personen in Deutschland in Haushalten, die ihre Wohnung oder ihr Haus aus finanziellen Gründen nicht angemessen warmhalten konnten. Das waren 2,5 Prozent der Bevölkerung. Am häufigsten betroffen waren Singles und Alleinerziehende.

Für Andreas Aust vom Paritätischen Gesamtverband ist dies »ein weiterer Ausdruck nicht zu rechtfertigender sozialer Ungleichheit und Sicherungslücken im System«. Gegenüber jW sagte Aust am Montag: »Fast jeder zehnte arme Haushalt gibt an, dass das Geld für das Heizen nicht reicht.« Teilweise könne dies an den Angemessenheitsregeln zur Kostenübernahme der Heizkosten in der Grundsicherung liegen. »Ein Hauptproblem dürfte jedoch die offensichtlich hohe Zahl verdeckter Armer sein, die ihre Ansprüche nicht geltend machen. Zudem fehlt es an einer Heizkostenkomponente beim Wohngeld, die dringend wiedereingeführt werden muss.«

Und es geht noch schlimmer: Im Durchschnitt konnten sich in der Europäischen Union 6,9 Prozent der Haushalte keine warme Wohnung leisten. Am höchsten war die Quote in Bulgarien mit rund 30 Prozent, am niedrigsten in Finnland mit 1,8 Prozent.

Befeuert werden dürfte einzig die Armut in der BRD: Von Dezember auf Januar sind die Energiekosten kräftig gestiegen. Nach einer neuen Berechnung des Vergleichsportals Verivox legten die durchschnittlichen Ausgaben für Heizung, Strom und Kraftstoffe um knapp sieben Prozent zu. Der Preis für Heizöl stieg um zwölf Prozent, der für Gas um fünf Prozent. Es sei der stärkste Anstieg innerhalb eines Monats in den vergangenen zehn Jahren, heißt es in der Analyse.

Der Preissprung wird mit mehreren Faktoren erklärt: Zum einen endet die vorübergehende Absenkung der Mehrwertsteuer. Aber auch die jüngst eingeführte »Klimaabgabe« auf fossile Brennstoffe treibt den Preis nach oben. Als dritter Faktor werden die Großhandelspreise genannt. Zu Beginn der Coronapandemie waren sie deutlich in den Keller gesackt – und ziehen jetzt wieder an.

Den von der Bundesregierung eingeführten Preis auf Kohlendioxid lehnt die Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag ab. Das hob deren energiepolitischer Sprecher Lorenz Gösta Beutin am Sonntag in einer Erklärung hervor. Wenn er etwas bewirken solle, müsse er sehr hoch sein. »Dann aber wäre auch die unsoziale Verteilungswirkung insbesondere zu Lasten ärmerer Haushalte enorm.« Statt die Kosten des CO2-Preises auf die Mieter abzuwälzen, sollten diese vollständig von den Vermietern getragen werden. Mieter würden zwar über die Temperatur in den Räumen bestimmen, aber sie könnten weder über »die Qualität der Gebäudehülle noch über die Effizienz ihrer Heizung oder die Brennstoffart« entscheiden. Das liege in der alleinigen Verantwortung der Vermieter, so Beutin.

In den fünf ostdeutschen Bundesländern sind die Heizkosten im Vergleich zur Gesamtmiete besonders hoch. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hatte das im Dezember damit erklärt, dass viele Häuser im Osten noch nicht energetisch saniert worden seien. Entsprechend sei der Wärmeverbrauch höher als etwa in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen. Das führe dazu, dass die »Warmkosten pro Quadratmeter« bis zu 20 Prozent der Grundmiete betrügen.