Nachschlag: Abfüllstationen dicht

Oliver Berg/dpa Effektives Trinkgefäß für Kölsch

Waren sie vor einem Jahr noch Superspreader-Ereignisse, gibt es dieses Jahr dank Corona keine Rosenmontagsumzüge und feuchtfröhlichen Sitzungen im Saal. »Fehlt Karneval?« möchte der DLF wissen. Da sagt der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) natürlich ja. »Fastnacht ist Gemeinschaft«, ihm fehle die »politische Spitze« und auch der »wirtschaftliche Impuls«. Der seit 50 Jahren in Köln lebende Autor Martin Stankowski vermisst den Karneval weniger, der sei in der Domstadt »langweilig«. Bei der traditionellen TV-Sitzung im Gürzenich etwa sei echte Kritik am »Klüngel« nicht zu hören, nur »Oberflächengewäsch wie beim Friseur«. Als die Moderatorin an Debatten über die vielen »Wildpinkler« und »Komakotzer« vor einem Jahr erinnert, verweist Stankowski auf das PR-Konzept der Stadt. Wenn man Köln ständig als »Feierstadt« anpreise und die jungen Leute, die zum Karneval anreisten, dann nur abfülle, dürfe man sich über dieses Ergebnis nicht wundern. (kst)