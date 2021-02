jW

Falsche Träume

Zu jW vom 5.2.: »›Wir bleiben an der Seite des sozialistischen Kubas!‹«

Nicht nur ein Coronavirus geht um, ein weitgehend unbekannter Erreger frisst sich durch Hirne und Herzen von Menschen, die glauben, linke Politik zu machen. (…) Wo sind wir angelangt, wenn der Vorsitzende der DKP, Patrik Köbele, gegenüber der Partei Die Linke hervorheben muss, was immer Prinzip linker Politik gewesen ist? »Wir bleiben an der Seite des sozialistischen Kubas!« Mit vielen Linken haben wir Kommunisten diese Überzeugung und Klassensolidarität gelebt über viele Jahrzehnte, von dem »Hände weg von Kuba« bis in unsere Tage. Nun lesen und hören wir den Satz: »Für Die Linke gilt, Menschenrechte sind universell, sie gelten für jede und jeden – überall!« Wir sehen keine Klasseninteressen mehr, haben vergessen, dass Kuba sich seit Bestehen gegen den Imperialismus verteidigen musste. (…) Soll den Kubanern geholfen werden, indem der dortigen »Opposition« zu solchen Siegen verholfen wird, wie sie schon in Osteuropa bestaunt werden dürfen? Wir sind nicht bei Marx gelandet, wir sind bei den ewigen Menschenrechtsträumen gelandet, die nichts als bürgerliche Ideologie sind.

Roland Winkler, Aue

Rechte Unterwanderung

Zu jW vom 11.2.: »Vernichtendes Urteil«

Die Berichterstattung zu Ergebnissen von Untersuchungskommissionen über extrem rechte wie auch islamistische Vorgänge und Anschläge in Europa weist erstaunliche Ähnlichkeiten auf. Verwirrte Einzeltäter, überforderte Polizeiorgane und Verfassungsschutzeinrichtungen, die nichts voneinander wussten, die schlampig arbeiten, bis hin zu Hinweisen über mögliche aktive Beteiligungen oder Mitwisserschaft. Konkrete Ergebnisse werden durch vorgeschobene Begründungen wie Schutz von Staatsinteressen oder V-Leuten verhindert. Könnte nicht auch eine Version lauten, dass in diesen Staatsschutz- und Verfassungsorganen Maulwürfe von reaktionären neofaschistischen und islamistischen Bündnissen aktiv sind? Wäre dies nach Entdeckung diverser Untergrundleute in Polizei, Armee und Geheimdiensten nicht nur in Deutschland und der Aufdeckung von Waffenlagern, Trainingszentren und Todeslisten so abwegig? Schon bei den »Stay behind«-Gruppen der siebziger bis neunziger Jahre gab es nachweisbar ein internationales Netzwerk. Und das damals noch ohne Internet (…). Und auch dabei haben Geheimdienste und diverse Schutz- und Sicherheitsapparate westeuropäischer Länder nicht nur duldend zugesehen. Dass ein Breivik in Norwegen begeistert vom NSU sprach, beruht doch nicht nur auf Zeitungsartikeln. Ob Anschläge in Paris, Nizza, Wien, Berlin, Kassel und Kopenhagen stattfanden, überall tauchen Vernetzungen, Schlampereien, Nachlässigkeiten oder zielgerichtete Vertuschungen seitens der sogenannten Verfassungsschutzorgane auf. Aber jeder Untersuchungsausschuss in den betroffenen Staaten werkelt allein vor sich hin, kommt zu oft an den Haaren herbeigezogenen Ergebnissen, ohne auch nur andeutungsweise über die Ländergrenzen hinwegzublicken. (…)

Wieland König, Onlinekommentar

Ungemütliche Aussichten

Zu jW vom 12.2.: Zitat des Tages

Das große Ziel der EU, ein Regimewandel in Russland, sei mit wirtschaftlichem Druck allein sehr schwer zu erreichen, meint Gabriel Felbermayr vom Weltwirtschaftsinstitut in Kiel. Welche armselige Politik gegenüber Russland hat die EU denn sonst noch zur Verfügung? Ja, für einen Regime-Change in Russland braucht es wohl andere Daumenschrauben. Das Nawalny-Komplott hat bereits ausgedient. Und ein »Pussy Riot«-Event wird sich wohl kaum wiederholen. Die EU bewältigt die Covidkrise miserabel. Auch in der Schweiz müssen die Menschen auf Impfstoff warten. Serbien hat klug gehandelt, es verfügt über russischen und chinesischen Impfstoff und trägt damit Sorge, dass die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann. Und die Menschen wieder freier atmen können. Die EU, mit Deutschland als potenter Wirtschaftsmacht und seiner so gerühmten geopolitischen »Mittellage«, zeigt sich je länger, je mehr außerstande, praktikable Lösungen für die in wirtschaftliche Not geratenen Betriebe anzubieten. Das ist nur eines der unzähligen Problemfelder, bei denen die EU und Deutschland mittendrin stecken. Kriege zur Ablenkung von innenpolitischen Desastern? Bleibt für Deutschland nur die militärische Option gegen Russland? Deutschland verspricht massive Aufrüstung, rekrutiert Jugendliche unter 18 Jahren, was gemäß der Kinderrechtskonvention der UNO verboten ist, verlängert die Auslandseinsätze – und ist auf dem Auge der Kriegsschuldfrage blind, zumindest was den Ersten Weltkrieg betrifft. Keine guten Zeichen, vielmehr stehen die Signale auf Konfrontation. Allen scheint jedoch klar zu sein, dass Deutschland die Drehscheibe für militärische Einsätze darstellt. Ungemütlich.

Dr. Barbara Hug, Tobel/Schweiz

Gegen Recht und Gesetz

Zu jW vom 6.2.: »Palästinenser erschossen in israelischer Siedlung«

Mit dieser Überschrift fallt Ihr leider der Propaganda zum Opfer, wonach sich das Staatsgebiet Israels mit jeder solchen Siedlung, ob nun »wild« oder »legalisiert«, vergrößert. Aber das ist nicht der Fall! Die Besiedlung eroberter Gebiete ist ein Völkerrechtsverstoß! Im Text heißt es richtig: »jüdische Siedlung«. Doch noch richtiger wäre: »zionistische Siedlung«. Denn es ist das Kernanliegen des Zionismus, für den sich auch die »Emanzipatorische Linke« um Katja Kipping, Kovorsitzende der Partei Die Linke, starkmacht, dass sich jeder Jude im früheren Staatsgebiet der Königreiche Israel und Judäa (vor mehr als 2.500 Jahren!), also im heutigen Palästina, ansiedeln darf. Egal, wem dort Haus und Hof und Land gehören. Und wenn dann der Eigentümer des Bodens kommt (unbewaffnet), um nachzusehen, wer da Wohnwagen auf seinem Land abstellt, im Vertrauen auf Recht und Gesetz, wird er erschossen. (…)

Volker Wirth, Berlin