Straße, Bühne, Podium

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Kein Theater: Antifaaktivist bei einer Demo zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht (2009)

Der Dramatiker Kevin Rittberger hat zum Auftakt der aktuellen Ausnahmetheaterspielzeit das Stück »Schwarzer Block« vorgelegt: eine Textcollage, die eine hundertjährige Geschichte antifaschistischer Aktion, politischer Widerstandskraft und der titelgebenden Organisationsform erzählt. Diese Großrecherche, zu welcher der Autor durch den Hamburger G-20-Gipfel 2017 angeregt wurde, nimmt ihren Anfang beim Widerstand gegen den Kapp-Putsch 1920 und führt bis zum gegenwärtigen antifaschistischen Kampf auf den Straßen. Sie findet ihre Form in einem Chorstück, das im September im Berliner Maxim-Gorki-Theater von Regisseur Sebastian Nübling zur Uraufführung gebracht wurde. Coronabedingt wurden nur wenige Vorstellungen gespielt – und die Kritik reagierte eher verhalten.

Tina Turnheim, an der Schnittstelle von Theaterpraxis und -theorie tätig, hat diese Lage zum Anlass genommen, in Kooperation mit dem Literaturforum im Brecht-Haus in Berlin ein zweitägiges Onlinesymposium zu organisieren, bei dem am 11./12. Februar auf drei Podien Zustand und Möglichkeiten eines antifaschistischen Theaters diskutiert wurden. Die erste digitale Gesprächsrunde am Donnerstag unter dem Titel »Brecht und die Tradition des antifaschistischen Theaters« umkreiste ihren Gegenstand ergebnislos. Eine richtige Debatte kam nicht zustande. Als sich die Teilnehmer jedoch darauf verständigen konnten, dass Brecht zwar Antifaschist gewesen sei, ihn der Antisemitismus allerdings nicht so recht interessiert habe (ein Urteil, das sich nur durch eine höchst selektive Brecht-Lektüre erklären lässt), sah sich zumindest der Theaterwissenschaftler Nikolaus Müller-Schöll zum Widerspruch ermutigt.

Am Freitag wurde in zwei Runden über »Gegenwart und Zukunft des antifaschistischen Theaters« diskutiert. Kevin Rittberger stellte sein Stück in Textauszügen vor. Die Journalistin Hengameh Yaghoobifarah präsentierte ihren Roman »Ministerium der Träume«. Nele Kraushaar, Teil des aktivistischen Kunstkollektivs »Peng!«, redete über eine eigene Aktion zum Thema Antifaschismus. Dem Publikum blieb es so selbst überlassen, die verschiedenen Einlassungen zueinander in Verbindung zu bringen. Zumindest Theaterkritiker Jakob Hayner wies anhand der Inszenierung von »Schwarzer Block« auf die Herausforderungen und unterschiedlichen Ansätze für ein antifaschistisches Theater hin.

Deutlich wurde der große Diskussionsbedarf auch im zweiten Teil über »Neue Allianzen für ein antifaschistisches Theater«. Ludwig Haugk, Dramaturg von »Schwarzer Block«, stellte in einem Videobeitrag in Frage, dass überhaupt von antifaschistischem Theater die Rede sein könne, wenn über Rittbergers Stück gesprochen werde. Vielmehr handele es sich um ein Stück über Antifaschismus. Dieser sehr grundlegenden Frage zum Trotz wurde im Verlauf dieser letzten Diskussion die Auseinandersetzung darüber gescheut, was antifaschistisches Theater heißen soll. Verschiedene Ansätze – durchaus unterstützenswerter Art – wurden vorgestellt: mehr Diversität im Theater, Vernetzung im gemeinsamen Kampf gegen rechts, Dokumentation rechter Angriffe auf Kulturinstitutionen. So groß die Einigkeit in der Ablehnung faschistischer Umtriebe war, so sehr war man sich in anderen Fragen uneins, etwa ob Antikapitalismus und Antifaschismus nur gemeinsam zu denken seien. Mitunter konnte man als Zuschauer das Gefühl bekommen, Menschen mit völlig unterschiedlichen Ansichten zuzuhören, die der gemeinsamen richtigen Sache wegen Konflikten aus dem Weg gehen.