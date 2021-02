»Open Arms«: Hafen für Gerettete gesucht

Rom. Die Crew des spanischen Hilfsschiffs »Open Arms« sucht eigenen Angaben zufolge einen sicheren Hafen für 146 gerettete Bootsflüchtlinge. Die Mannschaft habe die Menschen in mehreren Einsätzen am Wochenende im Mittelmeer aus kleinen Booten vor der Küste Libyens geborgen, teilte die private Organisation am Sonntag auf Twitter mit. (dpa/jW)