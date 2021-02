IStHG: Khan wird neuer Chefankläger

New York. Der britische Menschenrechtsanwalt Karim Khan wird neuer Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Die Mitgliedstaaten des Haager Tribunals wählten den 50jährigen am Freitag (Ortszeit) in New York zum Nachfolger der bisherigen Chefanklägerin Fatou Bensouda. Khan setzte sich in der zweiten Abstimmungsrunde mit 72 von 122 abgegebenen Stimmen gegen drei Konkurrenten durch. Der Brite hatte zuletzt eine UN-Untersuchungskommission zu den Verbrechen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« geleitet. Khan wird Bensouda Mitte Juni ablösen. Er wurde für eine Amtszeit von neun Jahren gewählt. (AFP/jW)