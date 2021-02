Faschisten im Boot

Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa Matteo Salvinis Lega bekam in der neuen Regierung drei Ressorts zugesprochen (19.1.2021, Rom)

In Rom hat Staatspräsident Sergio Mattarella am Sonnabend die von Ex-EZB-Chef Mario Draghi gebildete Regierung vereidigt. Auf der anschließenden ersten Ministerratssitzung betonte der neue Premier die Sicherung der über 200 Milliarden Euro schweren EU-Hilfe als eine seiner Prioritäten. Die 23köpfige Ministerriege ist kein überparteiliches »Expertenkabinett«, worauf Mattarella orientiert hatte, sondern eine Mischung aus acht »Technikern« und 15 Parteipolitikern, darunter acht Frauen, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Die »Experten« besetzen Schlüsselposten wie die für Wirtschaft, Inneres, Infrastruktur und Umwelt.

Von der faschistischen Allianz haben Matteo Salvinis Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia (FI) je drei Ressorts erhalten. Die Brüder Italiens (FdI) von Georgia Meloni lehnten ab. Die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) stellt als stärkste Parlamentsfraktion vier Minister, der sozialdemokratische Partito Democratico (PD) drei, Lebendiges Italien (IV) vom früheren Premier Matteo Renzi, der die »Mitte-links-Koalition« von Giuseppe Conte zu Fall gebracht hatte, und die Linkspartei Freie und Gleiche (LeU) jeweils einen Posten. Sieben der Ressortchefs gehörten bereits der Regierung Conte an.

Zum befürchteten »Nein« der Sterne-Partei war es am Donnerstag bei einer Onlineabstimmung nicht gekommen. 59,3 Prozent der insgesamt 74.537 wählenden Parteimitglieder votierten für eine Regierung mit Draghi. Der führende M5S-Politiker Alessandro Di Battista, der wie 13 Parlamentarier das Votum abgelehnt hatte, verließ im Anschluss seine Partei. Diese stehe »am Rande der Implosion«, schrieb ANSA am Sonntag. Zudem sei im Senat »eine Revolte gegen ihre Anführer im Gange«. Der Corriere della Sera vermerkte, dass auch die Wende von einer Anti-EU- zur »proeuropäischen Haltung« nicht nur bei der Lega, sondern auch bei M5S nicht ohne Folgen bleiben werde.

Mit der neuen Regierung haben die Faschisten von Lega und FI einen Fuß in die Tür bekommen. So kündigte Salvini bereits an, dass es für Draghi in wichtigen Fragen fortan »nur eine an Mitte-rechts orientierte Mehrheit« geben werde. Der von Mattarella erhoffte Eintritt Contes in die Regierung des Exwährungshüters ist von diesem abgelehnt worden. Der Staatschef wollte mit Conte, der bei aller grundsätzlichen Unterordnung unter die EU immerhin noch versucht hatte, die Abhängigkeit von Brüssel ein wenig einzudämmen, ein Gegengewicht zu Draghi einbringen. Gut möglich, dass der parteilose Jurist diese Rolle nun außerhalb der Regierung spielen wird. Laut ANSA will der im Zuge der Pandemie zum populärsten Politiker Italiens gewordene Conte wohl weiter im Politikgeschäft mitmischen. Sogar die Gründung einer eigenen Partei sei geplant, der Umfragen ein Potential von zwölf bis 15 Prozent der Stimmen voraussagen.

Unter Draghi wird es indes auch mit dem letzten Rest italienischer Souveränität vorbei sein. Denn »Brüssels Mann in Rom«, wie ihn Medien nennen, hat keinen Zweifel daran gelassen, dass »der Neustart der Wirtschaft im Rahmen des Wiederherstellungsplans« für ihn »von entscheidender Bedeutung« ist, um das »Produktivgefüge wieder in Gang zu bringen«. Mit der Regierung Draghi tritt Italien damit »endgültig in die Phase der vollständigen Abtretung der Souveränität ein«, schätzte das kommunistische Onlineportal Contropiano folgerichtig ein. Es werde eine »kapitalistische Produktionsweise« garantiert, die auf »Profit und Entwicklung ausgerichtet ist«. Eine »positive Antwort auf die dringenden Probleme der Wirtschaft wie qualitative Entwicklung, die den Bedürfnissen von Arbeiternehmern, ausgebeuteten Arbeitslosen und Migranten gerecht wird«, sei hingegen nicht zu erwarten.

Am Mittwoch beginnt die Vertrauensabstimmung in beiden Kammern des Parlaments – entgegen dem Ritual zuerst im Senat. Dort könnte Draghis Mehrheit wackeln, wenn die M5S-Dissidenten unter Di Battista gegen ihn stimmen. Hilfe könnte jedoch von den FdI-Faschisten kommen, wenn diese sich ihrer Stimmen enthalten.