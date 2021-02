Brennelemente: Export in Schweiz vorerst erlaubt

Berlin. Die Betreiberfirma der Brennelementfabrik im niedersächsischen Lingen darf vorerst weiter das Schweizer Atomkraftwerk Leibstadt beliefern. Das entschied das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main am Freitag, wie die Umweltorganisation BUND, die Ärzteorganisation IPPNW und die Freiburger Antiatomgruppe am Sonntag gemeinsam mitteilten. Die Gegner des Exports radioaktiver Brennelemente hatten im September und Oktober Widersprüche gegen eine Ausfuhrerlaubnis eingereicht. Der Betreiber Framatome/ANF hatte daraufhin ein Eilverfahren gegen die deutsche Genehmigungsbehörde BAFA angestrengt. (jW)