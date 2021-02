Weitere Proteste in Myanmar

Naypyidaw. In Myanmar sind auch am Sonntag Zehntausende Menschen gegen den Putsch und die Militärjunta auf die Straße gegangen. Am Abend (Ortszeit) seien zahlreiche Panzer in Rangun eingefahren, berichtete ein Augenzeuge der dpa. Das Internet solle auf Anweisung der Armee die ganze Nacht gesperrt werden, schrieb die Zeitung The Irrawaddy. Auch aus anderen Städten wurden am neunten Protesttag in Folge Demonstrationen gemeldet. Das Militär hatte sich in der Nacht zum 1. Februar an die Macht geputscht und die De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie weitere Politiker in Gewahrsam genommen. (dpa/jW)