Stärke zeigen

Annette Riedl/dpa

Mit Musik- und Tanzaktionen protestierten Menschen am Sonnabend in Berlin (Foto) und zahlreichen Städten weltweit, um auf die anhaltende Gewalt gegen Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen. Die Demonstrationen fanden anlässlich des internationalen Aktionstages unter dem Motto »One Billion Rising« (Eine Milliarde erhebt sich) statt. »Wir zeigen der Welt unsere kollektive Stärke und unsere globale Solidarität über alle Grenzen hinweg«, hieß es im Aufruf zur Teilnahme in der Bundesrepublik. (dpa/jW)