Millionen droht Grundsicherungsrente

Berlin. Auch nach 45 Jahren »Vollbeschäftigung« droht einem Bericht zufolge fast drei Millionen Menschen eine Rente auf Grundsicherungsniveau. Im Jahr 2019 gab es insgesamt rund 2,9 Millionen sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte mit einem Entgelt unterhalb des Schwellenwertes von monatlich 2.050 Euro, wie eine Regierungsantwort auf eine Linken-Anfrage ergab, über die das ZDF am Sonntag berichtete. Das sei »nahezu jeder siebente«, sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Die Zahlen seien »skandalös«. Am stärksten betroffen seien Beschäftigte in den Branchen Verkehr und Logistik, Einzelhandel, Gastronomie und Baugewerbe, hieß es in der Antwort des Bundesarbeitsministeriums. »Es kann nicht sein, dass diejenigen, die ein Leben lang arbeiten, am Ende in Grundsicherung landen«, sagte Bartsch, der die Anfrage gestellt hatte. (AFP/jW)