Kakao mit Mäusespeck

»Aaaah, uhhhh, ist das geil, weiter oben, ja, da! Doller, ahhh! Soll ich mal bei dir …?« Roswitha hat offenbar Herrenbesuch. Ich stehe im Flur, an der Hand meine siebenjährige Nichte. Meine Schwester hatte gestern abend shutdownbedingt einen Nervenzusammenbruch und mich gebeten, ihr Josefine abzunehmen. Sonst müsse sie bald in die Klapse, sagte sie. Und jetzt das!

»Sooo, da wären wir!« brülle ich Richtung von Rossis Zimmer und hoffe, dass ich gehört werde. Ich schiebe das Kind in mein Arbeitszimmer und krame nach Kopfhörern, um die Unschuld meiner Nichte zu schützen. »Hier, damit kannst du vor dem Homeschooling schön Musik hören im Internet. Mama schickt uns gleich den Link zur Videokonferenz mit deiner Klasse.« Josi schaut sich gelangweilt um. »Aber du hast ja gar keinen Computer!«

Tatsächlich, der Laptop ist weg. Unfassbar! Ich renne rüber zu Rossi. »Dreh dich um, jetzt mach ich’s dir!« tönt es frivol aus ihrem Boudoir. War das nicht gerade Udos Stimme? Obwohl ich nie auf Udo gestanden habe, fühle ich mich schmerzlich verraten. Da hilft nur eins: Für Sitte und Anstand sorgen, auch im Namen meiner Schwester! Ich platze rein: »Tut mir leid, Leute, aber …« – und traue meinen Augen nicht. Beide sitzen komplett angezogen auf dem Sofa. Udo kratzt Roswitha hingebungsvoll den Rücken. Roswitha hat den Kopf in den Nacken gelegt und schaut entrückt gen Zimmerdecke. »Ja, so! Fester! Tiefer! Mmmh, das machst du gut!« gurrt sie. Und plötzlich: »Okay, Pause!« Sie steht auf, geht zu meinem Laptop und drückt auf Stop. – Die haben sich beim Rückenkratzen gefilmt?!

»Ich erklär’s dir, Maxi.« Rossi schubst mich zurück in den Flur. Leise: »Ich musste Udo von seiner kranken Idee abbringen, ein Bestattungsunternehmen zu gründen, aber er wollte, dass ich eine überzeugende Alternative aufzeige. ›Dann werden wir Influencer!‹ schlug ich ihm vor. Na, du weißt ja, was das bedeutet: Jeden Tag Filme hochladen, um Follower zu bekommen.« – »Und da dachtet ihr euch, Sex sells, wir kassieren einen Haufen Klicks mit Porno oder wie man eure Kratzorgie nennen soll, und werden reich dank Postings von Antijuckcremes führender Chemiekonzerne?!« – »Mädels, was flüstert ihr?« Udo erhebt sich gutgelaunt vom Sofa. »Ja, wer ist denn daaaa?« Josi steht kopfhörerlos im Flur und verkündet: »Wenn Mama und Papa so stöhnen, sind sie nackt im Bett!« O Mann, wie erklär’ ich das alles meiner Schwester? Empört über den plötzlichen Anpassungswillen meiner Freunde an die verlogene Welt des digitalen Marketings zitiere ich schief Erich Kästner: »Ihr wollt ernsthaft so tief sinken, den Kakao, durch den man euch schleift, auch noch zu trinken?!« – »Au ja, Kakao!!!« jubiliert Josefine und hüpft in die Küche.

Einen Liter Milch in einem Topf erhitzen, acht EL Kakao und eine Tüte Vanillezucker unter Rühren dazugeben. Den Kakao in drei große Tassen gießen, je zwei Marshmallows hineingeben und etwas gesiebten Puderzucker darüber stäuben.

Abends ruft meine Schwester an. »Na, wie lief das Homeschooling?« fragt sie. »Okay«, antworte ich. »Aber falls du wirklich in die Klapse musst, kannst du auch zu uns kommen.«