Haiti: Verhafteter Richter freigelassen

Port-au-Prince. Die Behörden in Haiti haben einen Verfassungsrichter freigelassen, der am Sonntag mit 22 anderen Menschen wegen eines angeblichen Staatsstreichs festgenommen worden war. Yvickel Dieujuste Dabresil »wurde soeben freigelassen« und sei nach Hause zurückgekehrt, sagte sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag (Ortszeit). Für die haitianische Opposition hatte am vergangenen Sonntag die Präsidentschaft von Jovenel Moïse geendet. Am Montag nahm Verfassungsrichter Joseph Mécène Jean-Louis die Nominierung der Opposition als Übergangspräsident an. Von den 21 weiteren Festgenommenen befinden sich dem Anwalt zufolge noch 17 in Haft. (AFP/jW)