Amtsenthebung: Trumps Verteidigung beginnt

Washington. Die Anwälte des früheren US-Präsidenten Donald Trump sollten am Freitag (Ortszeit) ihre Verteidigungsplädoyers im Amtsenthebungsverfahren halten. Zuvor hatten sie bereits erklärt, es gebe »keinerlei Beweise« gegen Trump. Die demokratischen Ankläger hatten am Donnerstag ihre Beweisführung abgeschlossen. Sie machten den Expräsidenten direkt für die »Erstürmung« des Kapitols am 6. Januar verantwortlich und forderten den Senat zu einem Schuldspruch wegen »Anstiftung zum Aufruhr« auf. Die Schlussabstimmung könnte bereits an diesem Wochenende erfolgen. Eine Verurteilung Trumps gilt als nahezu ausgeschlossen. (AFP/jW)