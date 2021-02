Nie »Gast im Leben anderer«

Die Künstlerin Eva Herrmann wollte nicht auf ihr Aussehen reduziert werden, habe es doch mit ihrem »eigentlichen Wesen« nichts zu tun, wie sie ihren Aufzeichnungen anvertraute. Viele bedeutende Männer schwärmten von, manche hatten intime Beziehungen zu ihr. Doch sie war nicht »Gast im Leben anderer« – sie wollte intensiv leben, jedoch keine dauerhafte Beziehung eingehen. Sie war eigenständig, emanzipiert, modern und kosmopolitisch. Kurz: Sie führte ein selbstbestimmtes sowie bewegtes Leben und favorisierte ein eheloses Dasein. Dass ihre »Anbeter«, ein Lion Feuchtwanger etwa, dies schwerlich ertragen konnten, zeigte sich in den bisweilen abwertenden Bemerkungen ihr gegenüber, sie sei unweiblich oder narzisstisch.

Ihre Kindheit verbrachte die am 8. Februar 1901 geborene Tochter eines US-amerikanischen Porträt- und Genremalers mit vier Geschwistern in München und Oberstdorf. Im begüterten Haushalt gab es zwei Gouvernanten, den Vater sah sie selten und die strenge Mutter war »der Schrecken ihrer Kindheit«. Sie war ein schüchternes Kind, litt an Hauterkrankungen und fühlte sich als Außenseiterin. Nach der Trennung ihrer Eltern musste die Achtjährige bei der Mutter leben, die schließlich die Erziehung ihrer Tochter katholischen Internaten übertrug. Erst 1919 – nach erbittertem Kampf – durfte sie wie ihre Geschwister zum Vater.

Ein Leben zwischen Europa und Amerika begann. In den USA lernte sie die selbstbewusste und erfolgreiche Malerin Georgia O’Keeffe kennen. Mit ihr schloss Herrmann nicht nur Freundschaft, sondern sie folgte O’Keeffes künstlerischem Credo, ein Bild so zu malen, dass es ganz allein ihre Sache ist.

Herrmann schulte sich autodidaktisch. Bereits 1924 illustrierte sie ein erstes Buch, weitere sollten folgen. Neben Buchumschlägen und Gemälden umfasste ihr künstlerisches Schaffen Zeichnungen. »Irgendwann sahen meine Freunde einige Karikaturen, die ich gemacht hatte, und bestanden darauf, dass sie veröffentlicht würden«, erinnerte sie sich Jahrzehnte später.

Als eine der ersten Frauen sollte Herrmann auf dem Gebiet der Karikatur Anerkennung und Erfolg finden. Porträts von Aldous Huxley, André Gide, André Malraux, Boris Pasternak, Lion Feuchtwanger und Bertolt Brecht fanden Aufnahme in den Zeitschriften Der Querschnitt und Die Sammlung. Mit wenigen Strichen erfasste Herrmann »schlagartig« den Charakter der zu Porträtierenden.

Nach der faschistischen Machtübernahme 1933 unterstützte Herrmann ihre Freunde Erika und Klaus Mann, wo sie nur konnte – so wohnte Mann bei ihr im südfranzösischen Sanary-sur-Mer, wo er seinen »Mephisto« schrieb. Zu den dortigen Emigrantenkreisen pflegte sie enge Kontakte und organisierte für viele von ihnen die Überfahrt in die USA. Von Sanary aus nahm sie 1935 am Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur in Paris teil und fertigte Zeichnungen der Teilnehmenden an. Im folgenden Jahr reiste sie zum wiederholten Mal in die von ihr geschätzte Sowjetunion.

Zu Beginn der vierziger Jahre lebte Herrmann in Los Angeles und gehörte auch hier zu den vielen aus Nazideutschland Vertriebenen. Gegen Ende des Jahrzehnts wandte sie sich der Parapsychologie zu und hörte auf, Karikaturen anzufertigen. Bis dahin brachte sie Hunderte von Zeichnungen und Karikaturen zu Papier, beeindruckende Zeugnisse, die vom Markt verschwanden. Gegen Ende ihres Lebens bilanzierte Herrmann: »Der Marktwert richtet sich nicht nach dem künstlerischen Wert, sondern danach, ob ein Künstler es fertiggebracht hat, einen Namen für sich zu machen.«

Im Alter von 77 Jahren starb Herrmann in ihrem Exilort Santa Barbara. Bis heute harren ihre künstlerischen Arbeiten der kunsthistorischen Aufarbeitung.