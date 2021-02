Auf dem rechten Auge blind

Christian Mang Probates Mittel gegen Fundamentalisten: Sitzblockade beim »Marsch für das Leben« 2019 in Berlin-Mitte

Das queerfeministische Bündnis »What the fuck« (WTF) übt Justizkritik. Aktuell wird Aktivistinnen und Aktivisten in zig Verfahren angebliche Nötigung vorgeworfen, weil sie im September 2019 in Berlin an einer Sitzblockade teilgenommen hatten, die den »Marsch für das Leben« kurzzeitig stoppte. Skandalös sei, dass Feministinnen kriminalisiert werden, die Staatsanwaltschaft zugleich jedoch vermeintliche »Lebensschützer« unter ihren besonderen Schutz stelle, die bekanntermaßen zugleich oft in ultrarechten Netzwerken unterwegs seien.

Der jährlich von etwa 5.000 radikalen Abtreibungsgegnern inszenierte Marsch der sogenannten Lebensschützer in Deutschland verbreite ein sexistisches Gesellschaftsbild und setze sich gegen Sexualaufklärung an Schulen ein, erklärte Lili Kramer, Sprecherin von WTF, am Mittwoch gegenüber jW. Insgesamt seien deshalb nun etwa 100 aktive Feministinnen von Strafverfolgung betroffen. Vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten haben bereits etwa 30 Verfahren stattgefunden, rund 70 stünden noch aus. Das Bündnis organisiert Solidarität und Kontakte der Betroffenen miteinander, damit sie angesichts dieser staatlichen Repression nicht allein dastehen. Die Teilnehmenden des »Marschs für das Leben« forderten ein vollständiges Abtreibungsverbot, setzten Schwangere vor Beratungsstellen und Kliniken unter Druck, terrorisierten Ärzte und Ärztinnen, die Abbrüche durchführen oder darüber informieren, so Kramer. Das interessiere aber kaum.

Besonders empört die Aktivistinnen, dass die Verfahren ursprünglich vom stramm rechten Oberstaatsanwalt Matthias Fenner angeordnet worden seien – und damit ausgerechnet vom Leiter der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft, für politisch motivierte Straftaten zuständig, der im Sommer 2020 in die Kritik geraten war. Kramer erinnert, wie aufgedeckt wurde, dass Fenner sowie ein anderer Berliner Staatsanwalt gezielt die Ermittlungen zur rassistischen und gegen linke gerichteten Anschlagsserie im Berliner Stadtteil Neukölln behindern wollten. Nachdem diese Untersuchungen über Jahre hinweg erfolglos geblieben waren, steht er unter Befangenheitsverdacht.

Fenner hat zu Beginn der Prozesse gegen die Feministinnen angeordnet, dass Einzelverfahren zu führen sind, Mehrfachmandate von Anwälten sind nicht zugelassen. Laut Kramer hätten die meisten mit einer Geldbuße zwischen 100 und 600 Euro zu rechnen. Zudem kämen beträchtliche Kosten von insgesamt jeweils etwa 1.000 Euro auf sie zu. In der Summe rechnet das WTF-Bündnis mit Prozesskosten im fünfstelligen Bereich. Angesichts dessen sammelt die Initiative Spenden und hat bislang etwa 15.000 Euro erhalten. Kommentiert habe das eine Spenderin mit den Worten: »Coronakinderbonus sinnvoll investiert: Ob Kinder oder keine, entscheiden wir alleine.«

Nur wenige Verfahren seien bislang ohne Auflagen eingestellt worden. So etwa bei Jugendlichen, die aus Sicht einiger Staatsanwälte durch die polizeiliche Gefangennahme schon ausreichend »gewarnt« worden seien, wie es in Schreiben hieß. Drei Personen seien hingegen schon verurteilt worden. Zwei davon, weil die Angeklagten die Auflagen zur Einstellung nicht akzeptierten: »Sie gehen in Berufung, um juristisch klarzustellen, dass eine friedliche Sitzblockade nicht als Gewalt eingestuft werden kann«, so Kramer.

Die »Lebensschützer« hätten staatliche Institutionen dagegen nicht im Visier, moniert die Aktivistin. Auch nicht, wenn sie »Fake-Beratungsstellen« wie »Pro Femina« betreiben. »Pro Femina« beschwört auf ihrer Webseite angebliche »schmerzliche Gefühle« nach einem Abbruch wie »ein Gefühl der Leere, Trauer, Schuld, plötzlicher Kinderwunsch« oder »Taubheit, Kälte«. Zudem gibt es jede Menge Eigenwerbung und vermeintliche Ratschläge. Unter der Rubrik »Häufige Fragen von Frauen« heißt es beiläufig: »Wir gehören nicht zum staatlichen Beratungssystem und stellen keine sogenannten Beratungsscheine aus.« Kramer verwundern derlei christlich-fundamentalistische Auswüchse nicht, »solange ein Paragraph 219 a existiert, der Ärztinnen fachlich fundierte Informationen über Abtreibungen verbietet, während die Hetze gegen letztere und Frauen, die einen Abbruch machen, uneingeschränkt verbreitet werden darf«.