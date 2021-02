Studierendenprotest

Alkis Konstantinidis/Reuters

Tausende Studenten sind am Mittwoch in ganz Griechenland gegen ein neues Hochschulgesetz auf die Straßen gegangen. In Athen wurden die Demonstranten mit Blendgranaten und Pfefferspray angegriffen (siehe Bild). Die Proteste dauern seit Wochen an. Linke Parteien und Studierendenorganisationen wenden sich vor allem gegen die geplante Einführung einer »Campuspolizei«. Einsatzkräfte sollen in Zukunft überwachen, wer das Universitätsgelände betritt und für »Ordnung« sorgen. Linke sehen darin einen weiteren Schritt der Regierung unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, den Widerstand gegen die Konservativen zu unterdrücken. Das Gesetz sollte am Donnerstag abend nach jW-Redaktionsschluss im Parlament angenommen werden. Mitsotakis verfügt darin über eine sichere Mehrheit. (dpa/jW)