Tiefland und andere Abgründe

imago images / United Archives Seinen »Ruhm« konnte selbst sie nicht stehlen: Riefenstahl filmt mit Walter Frentz, »Kameramann des Führers«, bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin

Es gab zahlreiche Versuche, Leni Riefenstahls Kollaboration mit dem Hitlerfaschismus runterzuspielen und sie als große Künstlerin darzustellen. Alice Schwarzer versuchte die Filmemacherin etwa für die Frauenbewegung einzuspannen: »70 Jahre Arbeit, davon drei Monate im Dienste Hitlers – und sie gilt lebenslang als Nazikünstlerin. Nach 1945 wurde sie zwar restlos ›entnazifiziert‹, aber trotzdem an den Pranger gestellt.« (Emma, Jan/ Feb 1999). Die Filmemacherin Helma Sanders-Brahms (1940–2014) arbeitete in einem Aufsatz für die Stiftung Deutsche Kinemathek an der Ehrenrettung Riefenstahls nicht nur als »große Stilistin«, sondern machte sie gar zur Gegnerin der Nazis: Mit dem Tyrannenmord in dem Film »Tiefland« an Don Sebastian sei eigentlich Hitler gemeint gewesen. Bizarr, zumal letzterer die exorbitant teure Verfilmung seiner Lieblingsoper finanziell unterstützte, was Riefenstahl mit Glückwunschtelegrammen zu Geburtstagen und militärischen Siegen dankte.

Eine, die am künstlerischen Talent der Riefenstahl immer zweifelte, ist die Dokumentarfilmerin Nina Gladitz, 1982 thematisierte sie in ihrem Film »Zeit des Schweigens und der Dunkelheit« (WDR) den Einsatz von Roma und Sinti aus KZ als Komparsen für Riefenstahls Verfilmung von »Tiefland«. Riefenstahl verklagte Gladitz, die jedoch in drei von vier Punkten den Prozess gewann. Der einzige Punkt, der nicht belegt werden konnte, war, dass Riefenstahl wusste, dass die Komparsen nach den Dreharbeiten nach Auschwitz deportiert wurden. Der WDR sperrte den Film in den Giftschrank, statt die strittige Passage zu korrigieren. Gladitz bekam vom WDR keine Aufträge mehr. Riefenstahls Karriere hingegen litt kaum. Ihr Werk blieb bis zu ihrem Tod 2003 angesehen, ihre Bücher verkauften sich wie geschnitten Brot.

Gladitz hat nun mit ihrem Buch »Leni Riefenstahl. Karriere einer Täterin« viele neue Details über Riefenstahls Arbeit für die Nazis in den eroberten Gebieten zusammengetragen. Ihre Indizien legen Riefenstahls frühes Wissen von der Existenz der Mordfabrik Auschwitz nahe.

Eine wichtige Rolle nimmt im Buch die Geschichte Willy Zielkes ein. Dafür konnte Gladitz Zielkes unveröffentlichte Lebenserinnerungen auswerten. Wie rücksichtslos Riefenstahl vorging, um ihre Mitarbeiter auszuboten, zeigte sich schon kurz nach der Machtübergabe an die Nazis. Bis heute firmiert »Das blaue Licht« als ihre erste Regiearbeit. Der Film gewann 1932 die Silbermedaille in Venedig und führte die Darstellerin Riefenstahl da noch unter »Mitarbeit« bei Drehbuch und Regie auf. Nach 1933 zeichnete sie im Abspann allein verantwortlich für Regie: Der jüdische Koregisseur und -drehbuchautor Bela Balazs sowie der Produzent Harry Sokal waren getilgt worden.

Gladitz weist schlüssig nach, wie wichtig der Dokumentarfilmer und Fotograf Willy Zielke für Riefenstahl und ihren zweiteiligen Olympiafilm (»Fest der Völker«, »Fest der Schönheit«) und »Tiefland« war. Sein bis heute hochgelobter expressionistischer Film »Das Stahltier« (1934), zum 100jährigen Jubiläum der deutschen Eisenbahn von der Reichsbahn in Auftrag gegeben, wurde nach einer Probevorführung abgelehnt. Die von Gladitz zusammengetragenen Indizien legen nahe, dass Riefenstahl, der bei der Probevorführung vor NS-Prominenz im Gegensatz zu Zielke Zugang gewährt wurde, mit ihrem Einfluss auf Hitler und Goebbels dafür gesorgt haben könnte, diesen Konkurrenten auszuschalten, um ihn dann als Mitarbeiter für den zweiteiligen Olympiafilm zu gewinnen. Zielke kooperierte und produzierte den Prolog des Olympiafilmes mit einer komplizierten Überblendtechnik. Die dafür von ihm gemachten Fotos von den Athleten wurden später von ihr signiert und firmieren bis heute unter ihrer Autorenschaft. Differenzen mit Riefenstahl führten zur Beendigung der Zusammenarbeit und stürzten Zielke in eine Krise. Zielke, dessen Namen Riefenstahl aus dem Abspann des Olympiafilmes tilgte, wurde in München psychiatrisiert und geriet in das Euthanasieprogramm der Nazis. Anfangs wurde er »nur« zwangssterilisiert, wäre aber ermordet worden, hätte Riefenstahl Zielke nicht aus der Psychiatrie geholt, um ihn an »Tiefland« arbeiten zu lassen. Anhand der durch Gladitz’ Recherche nun vorliegenden chronologischen Aufstellung von Zielkes Vormund, Ambrosius Kuckelkorn, sowie eines Briefs Riefenstahls an Zielkes Stiefvater lässt sich ihre Diabolik nachweisen. Sie erzwang Zielkes Mitarbeit mit deutlichen Drohungen im Falle seines Ungehorsams.

Gladitz weist Rachegelüste gegen Riefenstahl wegen des Prozesses von sich, dennoch lässt sich im Buch ein Trauma erahnen. Ein sachlicherer Ton, eine bessere Trennung von Fakten, Indizien und Mutmaßungen hätten dem Buch gut getan – und der Verzicht auf die alle NS-Hierarchien ignorierende Behauptung, dass Riefenstahl die Deportation in ein KZ »selbst angeordnet« und eine Verlegung von einem KZ in ein anderes »verfügt« habe. Dennoch: Gladitz’ Recherchen machen eine Neubewertung Riefenstahls notwendig.