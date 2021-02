Punktsieg für Shortseller

Hannah McKay/REUTERS Shortseller Fraser Perring macht Gewinne, wenn Konzerne Verluste machen

Ein Gutes hat der Milliardenbluff um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard: Die deutsche Finanzaufsicht kann es sich derzeit nicht leisten, bei Vorwürfen von Bilanzmanipulationen weiter im Tiefschlaf zu verweilen. Leerverkäufer (Englisch: Shortseller) Fraser Perring und sein Rechercheteam Viceroy hatten maßgeblich dazu beitragen, dass die Gaunereien bei Wirecard ans Licht kamen (siehe jW vom 31.10.2020). Leerverkäufer machen Gewinne, indem sie auf fallende Aktienkurse setzen. Und Perring will den nächsten Konzern zu Fall bringen. Seit geraumer Zeit erhebt er Vorwürfe gegen das in Baden-Baden ansässige Leasingunternehmen Grenke (siehe jW vom 30.10.2020). Unter anderem stehen die Anschuldigungen von Geldwäsche und Bilanzbetrug im Raum. Der Vorstand soll Unterfirmen (Franchiseunternehmen) aufgeführt haben, die nicht existierten. Perring klebt Grenke wie Kaugummi an den Sohlen, trotz der Ankündigung, den Konzern umzustrukturieren und ihn einer internen Revision zu unterziehen, hält Perring an seinen Vorwürfen fest. Und Grenke versucht sich herauszulavieren. Die beauftragten Wirtschaftsprüfer lieferten bislang nur Zwischenergebnisse.

Am Montag ging die Auseinandersetzung in die nächste Runde. Grenke kündigte an, Vorstandsmitglied Mark Kindermann werde zurücktreten. Es sei im Rahmen der laufenden Prüfungen zu »kritischen vorläufigen Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Complianceorganisation und der internen Revision gekommen«, teilte das Unternehmen mit. Kindermann habe den Aufsichtsrat darauf hingewiesen, dass die vorläufigen Bewertungen nach Abschluss der Prüfungen »zu revidieren sein werden«. Kindermann war im Vorstand nicht nur Platzhalter, er verantwortete das operative Geschäft. Der Verdacht erhärtete sich, dass Perrings Vorwürfe stichhaltig sein könnten. Der Aktienkurs sauste um 30 Prozent in den Keller.

Grenke versuchte tags darauf zu beschwichtigen. »Sehr geehrte Grenke-Investoren«, schrieb Aufsichtsratschef Ernst-Moritz Lipp am Dienstag, »wir haben Ihren Ruf nach mehr Transparenz hinsichtlich der Amtsniederlegung unseres Vorstandsmitglieds Mark Kindermann laut und deutlich vernommen«. Unmittelbarer Anlass für den Rücktritt von Kindermann seien Kritikpunkte der Finanzaufsicht Bafin an Prozessen der Internen Revision und der Compliance im Rahmen der laufenden Prüfungen. »Wichtig ist mir zu betonen: Keiner dieser Kritikpunkte der Bafin lässt auf unmittelbare Auswirkungen auf die Bilanz oder die Gewinn- und GuV (Gewinn- und Verlustrechnung; jW) des Unternehmens schließen.« Im Lauf der Woche kochten die Spekulationen hoch. War Kindermann das Bauernopfer, um von Grenkes Betrügereien abzulenken? Oder war es nur ein PR-Desaster, und die Personalie hat »keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage«, wie ein Vorstandsmitglied des Investmentfonds und Grenke-Aktionärs Gané der Wirtschaftswoche am Dienstag versicherte.

Für Leerverkäufer Fraser Perring ist es »keine Überraschung, dass Kindermann in dem Moment zurücktritt, wo unsere Anschuldigungen bestätigt und veröffentlicht werden«, sagte er gegenüber jW. Kindermann habe den Aufsichtsbehörden Unterlagen vorenthalten. Grenke habe nicht oder nur unzureichend mit den Behörden zusammengearbeitet. Das sei nun bewiesen, so Perring. »Wir haben Quellen, die von Bloomberg bestätigt wurden, die belegen, dass Grenke die Anschuldigungen unseres Reports leugnet. Das steht im Widerspruch zu den Angaben des Vorstandsvorsitzenden, sie würden im Sinne der Transparenz kooperieren«, so Perring weiter. »Jetzt kommt ans Licht, dass Grenke den Behörden den Zugang zu geheimen Information verweigert und Zahlungen nicht dokumentiert hat. Dies bestätigt Viceroys gesamte Thesen, dass bei Grenkes Unternehmensführung etwas erheblich falsch lief.« Auf die Frage, ob er aus dem Schlamassel einen Haufen Geld ziehen werde, antwortete Perring: »Das kommentieren wir nicht.« Nur soviel wolle er sagen: »Wir sind sehr zufrieden, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat und die Unregelmäßigkeiten aufgedeckt werden konnten. Und wir sind sehr zufrieden mit unseren Short-Positionen.«