Entschädigung gefordert

Glenn Hunt/AAP Image/dpa »Sieben Jahre sind zu lang«: Protest gegen die andauernde Internierung Geflüchteter in Brisbane (28.6.2020)

Ein aus dem Iran Geflüchteter versucht derzeit vor einem australischen Gericht, Entschädigung für seine mehr als ein Jahr währende Internierung zu erstreiten. Er gehört zum Kreis derer, die auf Grundlage eines 2019 beschlossenen, nach wenigen Monaten aber zurückgenommenen Gesetzes zur medizinischen Behandlung auf das Festland gebracht wurden. Einige von ihnen sind kürzlich freigelassen worden, andere müssen noch immer in einer Form verschärften Hausarrests in behördlich angemieteten Hotelzimmern ausharren. Unklar ist auch noch ihre weitere Versorgung, sofern sie in Freiheit sind. Canberras seit Jahrzehnten äußerst restriktive Flüchtlingspolitik hat zudem einmal mehr Kritik bei einer Tagung des UN-Menschenrechtsrates ausgelöst.

Unmittelbar im Fokus stehen derzeit insgesamt 192 Menschen, die gewissermaßen in juristischen Fallstricken festhängen. Eigentlich ist das australische Festland schon seit Jahren für Asylsuchende gesperrt, die nicht auf dem Luftweg ankommen. Wer versucht, die größte Industrienation der Südhalbkugel per Boot von Indonesien aus zu erreichen und dabei aufgegriffen wird, kommt entweder in das Internierungslager in der pazifischen Minirepublik Nauru oder auf die zu Papua-Guinea gehörende Insel Manus. Die komplette »Auslagerung« von Geflüchteten in Nachbarländer, solange ihr Asylantrag nicht endgültig positiv entschieden wurde, ist in dieser Form weltweit ziemlich einmalig. Die Bedingungen in den Lagern sind katastrophal – immer wieder kommt es zu Suizidversuchen, die medizinische Versorgung ist äußerst lückenhaft.

Nach öffentlichem Druck schaffte es die Opposition im Februar 2019 das sogenannte Medevac-Gesetz zu beschließen. Es eröffnete Ärzten mehr Befugnisse, die Überstellung von Menschen aus den Lagern zur Behandlung in Australien zu veranlassen. Die in dieser Weise historische Abstimmungsniederlage, die die konservative Regierung seinerzeit erlitt, wurde von Flüchtlingsinitiativen und Menschenrechtsgruppen als Meilenstein gefeiert, war aber nur wenige Monate in Kraft. Bereits im Dezember 2019 wurde das Gesetz wieder kassiert.

60 der unter Medevac Eingereisten, die in einem Hotel in Melbourne inhaftiert waren, wurden Ende Januar freigelassen. Derzeit wird in Darwin noch um Freiheit für eine dort einsitzende Gruppe gekämpft, auch in Brisbane gibt es Fälle. Gemäß dem fünfjährigen Turnus wurde Australiens Asylpolitik am 20. Januar vor dem UN-Menschenrechtsrat behandelt. Vertreter von 47 Staaten äußerten dabei Kritik an der sogenannten Offshorepraxis generell, aber auch am konkreten Zustand in den gefängnisähnlichen Lagern, an überlanger Inhaftierung und dem Festhalten von Kindern. Aus innenpolitischen Erwägungen hält aber selbst Australiens oppositionelle Labor-Party, die zwischendurch zweimal regierte, bei leichten Abweichungen im Detail an der Verfahrensweise fest.