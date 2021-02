Tag des schwarzen Bildschirms

imago images/ZUMA Wire »Medien ohne Auswahl«: Öffentlichkeitswirksame Aktion privater Medienunternehmen am Mittwoch in Warschau

Der polnische Fernsehsender TVN 24 sendete den ganzen Mittwoch über einen schwarzen Bildschirm mit der Aufschrift: »Hier hätte dein Lieblingsprogramm sein sollen.« Im populären Infosender Tok FM war in Endlosschleife eine mit Grabesstimme vorgetragene Erklärung zu hören. So oder ähnlich sah in Polen – mit Ausnahme des Staatsfernsehens TVP und des staatlichen Radios – am Mittwoch der Großteil der Medienlandschaft aus. Rund 40 private Verlage inhaltlich durchaus unterschiedlicher Couleur hatten sich zu einer gemeinsamen Protestaktion verabredet. Selbst das katholische Wochenblatt Tygodnik Powszechny machte mit, ebenso eine Reihe von Regionalzeitungen.

Anlass des Protests ist die Absicht der Regierungspartei PiS, eine neue Abgabe auf die Werbeeinnahmen der privaten Verlage, Radio- und Fernsehender, Kinos und Internetportale einzuführen. Sie soll zehn Prozent betragen, staatliche Sender sind davon ausgenommen. Das Geld soll angeblich zur einen Hälfte dem Gesundheitswesen dienen, zur anderen der Förderung von Kultur und Denkmalschutz. Kritiker befürchten, dahinter könne sich der Versuch verbergen, regierungsfreundliche Medien unter dem Vorwand der Kulturförderung querzusubventionieren. Die Regierung argumentiert, die Abgabe solle die »Internetgiganten« treffen, und sie folge damit nur dem Vorbild anderer EU-Staaten. Das stimmt aber nicht. Nicht nur, dass die polnische Regierung Versuche auf EU-Ebene, eine solche Steuer einzuführen, jahrelang blockiert hat; sie hat insbesondere auf die Besteuerung von US-Konzernen wie Amazon, Google und Uber ausdrücklich verzichtet. Für diesen Verzicht zollte der damalige US-Vizepräsident ­Michael Pence Warschau bei einem Besuch 2019 explizit seine »Anerkennung«.

Die privaten Medienunternehmen, die am Mittwoch protestiert haben, verdächtigen die Regierung, durch die neue Steuer die ohnehin an den Pandemiefolgen leidende Branche zusätzlich schwächen zu wollen. Sie verweisen nicht nur darauf, dass sie für ihre Werbeeinnahmen bereits die normale Körperschaftssteuer zahlen, sondern auch darauf, dass die Staatsmedien, obwohl sie ebenfalls Werbung senden, von der Steuer ausgenommen sind. Neben diesen ökonomisch begründeten Einwänden unterstellen sie der Regierung aber insbesondere den Plan, nach ungarischem Vorbild die Medienlandschaft gleichschalten zu wollen.

Tatsächlich ist es in Polen so, dass nach der faktischen Gleichschaltung des Staatsfernsehens TVP der gegenüber der Regierung kritische Teil der Öffentlichkeit in privater Hand ist. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass alle privaten Medien PiS-kritisch sind. Eher ist es so, dass die Einflussmöglichkeiten der Regierung auf den Sektor der Privatmedien bisher begrenzt waren: Auf jede Attacke gegen den liberalen Fernsehsender TVN – ein Produkt des US-Medienkonzerns Discovery – folgte zum Beispiel regelmäßig eine Ermahnung der US-Botschaft, die Medienfreiheit nicht anzutasten, so auch diesmal. Bisher hat sich die Regierung nie getraut, gegen den Willen der USA vorzugehen. Jetzt soll erkennbar der ganze Sektor erst ökonomisch geschwächt und dann in der Folge journalistisch bedeutungslos gemacht werden.

Die Breite des Protests hat Warschau offenbar überrascht. Die Staatsmedien versuchten, die Aktion lächerlich zu machen oder sie als vom Ausland gesteuert darzustellen. TVP sendete den ganzen Tag über Untertitel wie »Deutsche Konzerne wollen ihre Gewinne nicht mit den Polen teilen« oder »Internationale Konzerne behandeln Polen als Kolonie«. PiS-Abgeordnete verrieten aber die wahre Absicht, als sie twitterten, die protestierenden Redaktionen sollten ruhig »auf Dauer den Mund halten, dann würde Polen freundlicher«. Auch intern äußert sich leise Kritik. Die als gemäßigter und kapitalfreundlicher Flügel der Regierungskoalition auftretende Partei »Verständigung« äußerte »Zweifel« an dem Projekt. Sollten sich ihre 13 Abgeordneten auch nur enthalten, würde dem Projekt die Mehrheit fehlen. Allerdings ist die Frage, ob die Partei darüber den Koalitionsbruch und damit den Verlust vieler gutbezahlter Jobs für Parteibuchträger riskiert.