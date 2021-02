Tod eines Sternschnuppenboxers

AP Photo/File/dpa Leon Spinks’ Linke überraschte nicht nur Muhammad Ali (1978)

Das geilste Sportjahr aller Zeiten war 1978. Am 5. Februar feierte mein Opa kettenrauchend seinen 76. Geburtstag und die von Vlado Stenzel gecoachte westdeutsche Handballnationalmannschaft mit dem 20:19 im WM-Finale gegen die Sowjetunion den Titel. Dritter wurde die DDR mit ihrem außerirdischen Torhüter Wieland Schmidt. Im besten Fußballspiel aller Zeiten besiegte das Argentinien von Cesár Luis Menotti die Niederlande von Ernst Happel, nachdem Titelverteidiger BRD von Österreich eliminiert worden war. Dazwischen war es im Hilton-Hotel von Las Vegas zu einem denkwürdigen Boxkampf über 15 Runden gekommen.

Schwergewichtsweltmeister Muhammad Ali kämpfte gegen seinen Herausforderer und 10:1-Außenseiter Leon Spinks, einen ehemaligen Marineinfanteristen. Er hatte keinen Gegner von Format bekommen können, und Spinks galt als gut zu verkloppen. Das Resultat war eine der größten Überraschungen im Boxsport aller Zeiten. Der unorthodoxe Stil von Spinks ließ Ali nie klar denken. Spinks war 24, trat zu seinem erst achten Profikampf an, besiegte Ali nach Punkten und riss so die Gürtel der Boxverbände WBC und WBA an sich. Ali hatte Spinks schlicht unterschätzt. Zwei Tage nach dem Fight sagte Spinks laut der Zeitschrift Sports Illustrated: »Dass die Leute mich jetzt den Größten nennen, mag ich nicht. Ich bin das nicht. Ich bin vielleicht der beste junge Schwergewichtler, aber Ali bleibt der Größte.« Ali konterte beleidigt: »Nenn mich nicht Champ! Du bist der Champ. Wir sind keine Freunde. Ich komme zurück.«

Das war völlig zutreffend. Am Ende war der sympathische Spinks, Olympiasieger von 1976 im Halbschwergewicht, ein Sternschnuppenboxer. Weil er sich weigerte, seinen WBC-Titel gegen Ken Norton zu verteidigen und lieber Ali eine Revanche gab, hielt er diesen Titel nur einen Monat, der Gürtel wurde am grünen Tisch weitergereicht. Sieben Monate nach dem Triumph gegen Ali kam es im Superdome von New Orleans vor 72.000 Zuguckern zum Revanchekampf um die WBA-Krone, den Ali nach Punkten einstimmig gewann, der letzte Sieg seiner Karriere. 93 Millionen Menschen goutierten das vor der Glotze. Ich sah den Kampf im Schullandheim Bederkesa, es war gefühlt so um vier Uhr morgens. Um in den Fernsehsaal zu gelangen, hatte jemand einen Betreuer niedergeschlagen. Tage darauf warfen Betreuer einen Mitschüler (der gar nicht dabei gewesen war) aus dem Fenster im zweiten Stock. Er trug nicht einen Kratzer davon.

Zurück zu Spinks. Der war erledigt, ausgeknockt. 1981 schlug ihn Larry Holmes k. o., 1986 Dwight Qawi. 1995 beendete Spinks seine Karriere mit 42 Jahren. Er hatte 26 Kämpfe gewonnen (14 mit K. o.), 17mal verloren, und dreimal gab es keinen Sieger. Keine gute Quote. Das alles in 18 Jahren. Seine Kohle verschleuderte er in Rekordzeit und musste in einem YMCA-Kraftraum in Nevada als Reinigungskraft die Umkleiden putzen, später verdingte er sich als Versuchskaninchen am Neurologischen Zentrum Lou Ruvo der Cleveland-Klinik in Las Vegas, wo ihm Hirnschäden aufgrund von Schlägen und Alkoholismus bescheinigt wurden. 2014 erlitt er bedingt durch Hähnchenknochen einen Darmschaden und wurde mehrfach aufgeschnitten. 2019 wurde ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Es war nicht der erste Krebs. Fünf Jahre kämpfte er dagegen an.

Im Gegensatz zu Ali stammte Spinks wirklich aus dem Dreck. Zwei seiner Söhne waren ebenfalls Profiboxer, der dritte, Leon Calvin, wurde 1990 in St. Louis erschossen. Leon Spinks starb in der Nacht zu Sonnabend 67jährig in Las Vegas. Er war ein Held des Sportjahrs 1978. Aber machen wir uns nichts vor: Am geilsten war doch das Tischtennismatch zwischen Danny Price und Randy Nunes. Es dauerte 132 Stunden und 31 Minuten und war somit das längste Spiel in der Geschichte dieses Sports.