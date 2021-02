Nachschlag: Sendezeit für Badasses

Carlos Osorio/Reuters Badass Nummer eins: Melanie Scrofano spielt Wynonna Earp (Toronto, März 2019)

Das Angebot des US-Senders Syfy ist in Deutschland über den Streaminganbieter Sky zugänglich. Neben vielen anderen Shows und Filmen kann man dort die kanadisch-US-amerikanische Westernfantasyserie »Wynonna Earp« schauen. Die international hohe Beliebtheit dieser eigentlichen Nischensendung erklärt sich durch die glaubwürdige Charakterzeichnung und -entwicklung sowie eine diverse Repräsentation: Nicht nur sind drei der Hauptfiguren weibliche Badasses, auch queere Menschen und People of Color haben Berechtigung und Sendezeit.

Doch vor ein paar Tagen kam die Ankündigung vom Sender: Nach der aktuell laufenden vierten Staffel ist Schluss. Doch die Fanbase gibt sich kämpferisch, und so entstand schnell der Twitter-Hashtag »Five for Wynonna«. Anfang März sendet Syfy in Übersee die (vielleicht vorerst) letzten Folgen, bei uns sollen sie im Mai laufen. (ahe)