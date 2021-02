Griechenland: Protest gegen neues Unigesetz

Athen. Aus Protest gegen ein neues Hochschulgesetz sind am Mittwoch Tausende griechische Studenten und Schüler auf die Straßen gegangen. In Athen kam es vor dem Parlament zu Angriffen der Polizei. Die Beamten schleuderten Blendgranaten und setzten Pfefferspray gegen Demonstranten ein, die versuchten, die Absperrungen vor dem Parlament zu durchbrechen, wie Fernsehbilder zeigten. Auch in Thessaloniki, Patras und Iraklio auf Kreta gingen Studenten auf die Straßen. (dpa/jW)